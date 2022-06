Diablo Immortal è già un successo. E il team ringrazia da Times Square

Diablo Immortal, l’ultimo titolo nuovo di zecca dell’iconico franchise di Diablo di Blizzard Entertainment, è disponibile per il download su dispositivi iOS e Android, nonché in open beta su PC Windows tramite Battle.net, in buona parte delle regioni del mondo, tranne che per alcune regioni dell’Asia Pacifica in cui sarà disponibile il 22 giugno. Ed è già un trionfo, risultando il gioco più scaricato sull’App Store in tantissimi Paesi del mondo.

Diablo Immortal, i ringraziamenti del team

Questo episodio è attualmente infatti il gioco più scaricato sull’App Store negli Stati Uniti e in oltre 40 regioni del mondo. Tant’è che per celebrare il risultato Blizzard ha deciso di ringraziare i giocatori per il continuo supporto con uno spazio acquistato sul billboard a Times Square, New York. Il GdR d’azione multigiocatore online Diablo Immortal permette ai giocatori di vivere l’esperienza di gioco in solitaria o in compagnia di altri Avventurieri incontrati lungo il viaggio per Sanctuarium.

I giocatori possono esplorare, conquistare e socializzare in modi del tutto nuovi nel primo MMOARPG ambientato nell’universo di Diablo. Attraversare le terre di Sanctuarium mentre si cerca di impedire che il potere della creazione finisca nelle mani degli Inferi Fiammeggianti non sarà però impresa facile.

Ecco perché i giocatori possono formare una Brigata per mettersi alla prova nelle incursioni da otto giocatori, unirsi a un clan o semplicemente creare oggetti, commerciare e interagire con altri giocatori nella trafficata città di Cuor della Marca. Il tutto accumulando abbastanza abilità e potere da poter conquistare il proprio server durante il Ciclo del Conflitto, dove si troveranno a combattere brutali battaglie 30 contro 1 per conquistare il titolo di Immortali.

