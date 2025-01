Digitale Terrestre, addio ad un altro canale TV: è stato già rimosso

Il 2025 rappresenterà un anno di svolta totale per il Digitale Terrestre, che sta proseguendo il suo percorso per giungere al tanto discusso switch off allo standard DVB-T2. Nell’attesa che il passaggio si concluda in maniera definitiva, non mancano le novità sia a livello nazionale che regionale per ciò che riguarda la lista di canali TV disponibili.

Proprio in questo senso, anche nel mese di gennaio in corso non sono mancate le modifiche. E ce ne saranno tante altre, pensate per poter aggiornare il Digitale Terrestre e renderlo sempre più affine alle esigenze espresse dai cittadini residenti in Italia. Proprio in questo senso, nelle scorse ore è stato eliminato un canale sotto precisa indicazione dell’emittente stessa.

Digitale Terrestre, tutte le novità di gennaio fino ad oggi

Solamente qualche giorno fa, sul Digitale Terrestre è stato aggiunto un nuovo canale TV da subito apprezzato e che ha registrato un buon numero di share. Ma come sempre, non mancano le brutte notizie in questo percorso di switch off allo standard DVB-T2. È infatti di poche ore fa la notizia che un canale a livello regionale è stato rimosso.

Stiamo parlando di Telecolor HD, che ha detto addio alla sua numerazione 19 nel Mux Locale 1 in Valle D’Aosta. Si trattava di un’emittente che trasmetteva in H.264 HD con risoluzione 1080×960 pixel. Come detto, si tratta di una decisione presa direttamente dall’emittente.

Spostandoci nel centro Italia, l’altra modifica interessa il Mux Locale 2 del Lazio, dove al posto di 4 You TV è stato inserito il canale Teleantenna Network. Che si sposta dunque all’LCN 191. La qualità di trasmissione rimane invece la stessa, ossia il MPEG-4 H.264 a definizione standard. Se vuoi ricevere da subito tutte le novità del Digitale Terrestre, tutto quello che devi fare è procedere con un aggiornamento automatico della lista canali tramite l’apposito menu del tuo televisore o del decoder.