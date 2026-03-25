Digitale terrestre, ecco dove sono finiti i canali che non trovi più: il trucco per vederli tutti

Se ultimamente hai notato che alcuni canali televisivi che seguivi con regolarità non compaiono più sul tuo televisore, non è un errore. Ma esiste un trucco per vederli tutti.

Infatti, con il continuo aggiornamento del digitale terrestre in Italia, molti canali sono stati riposizionati, alcuni hanno cambiato numerazione e altri sono stati addirittura eliminati o sostituiti. Il 23 marzo 2026 ha segnato una data fondamentale con l’introduzione della nuova lista dei canali LCN (Logico Canale Numerico) per il digitale terrestre, che ha apportato modifiche significative alla numerazione dei canali. Quindi, se ti chiedi dove siano finiti alcuni canali che non vedi più, ecco cosa è successo e come fare per recuperare tutto.

Tutti gli ultimi aggiornamenti

Il cambiamento più evidente riguarda la numerazione dei canali e la ricollocazione di molte emittenti.

Non è più sufficiente effettuare una semplice ricerca automatica senza tener conto delle nuove disposizioni, perché la numerazione è stata modificata, specialmente per i canali che precedentemente occupavano posizioni di rilievo. Ecco una panoramica di come si è modificata la lista dei canali:

Rai 1 HD occupa la posizione 1, mentre Rai 2 HD si trova al numero 2.

occupa la posizione 1, mentre si trova al numero 2. Canale5 HD e Italia1 HD sono rispettivamente ai numeri 5 e 6.

e sono rispettivamente ai numeri 5 e 6. La TV8 HD si trova al numero 8, mentre NOVE è stato mantenuto al numero 9.

si trova al numero 8, mentre è stato mantenuto al numero 9. Canali più specifici come Rai Gulp , Rai YoYo o Boing Plus sono ora numerati tra il 42 e il 45.

, o sono ora numerati tra il 42 e il 45. Mediaset Italia2 HD occupa il numero 49, mentre TGCOM24 HD è stato mantenuto al numero 51.

Molti di questi canali, prima visibili su numerazioni più alte o diverse, sono stati ora riposizionati, con alcune emittenti locali che si trovano su numeri più alti come Emittente locale che varia dalla posizione 10 alla 19, a seconda della regione.

Il trucco per recuperare i canali

Se ti stai chiedendo come mai alcuni canali sembrano spariti dalla tua lista, la risposta è semplice: probabilmente non hai ancora eseguito una ricerca automatica dei canali sul tuo televisore o decoder. Questo passaggio è fondamentale per adattarsi ai nuovi cambiamenti LCN introdotti nel marzo 2026.

Ecco come fare per aggiornare la tua lista di canali e recuperare quelli che sembrano scomparsi:

Accendi il televisore e vai nel menu principale. Seleziona la sezione Impostazioni o Sistema. Trova la voce Ricerca Canali o Aggiornamento Automatico. Avvia la ricerca automatica dei canali. Il processo può richiedere qualche minuto. Una volta completata la ricerca, dovresti vedere la nuova lista dei canali, con i canali aggiornati e correttamente posizionati.

Se stai utilizzando un decoder esterno, il procedimento è simile, ma potrebbe variare a seconda del modello. Basta navigare nel menù e scegliere l’opzione per aggiornare i canali.

Questi aggiornamenti fanno parte del costante perfezionamento e adattamento del sistema del digitale terrestre, che mira a ottimizzare la visibilità delle emittenti, migliorare la qualità del segnale e rispondere alle nuove esigenze del pubblico. Inoltre, l’introduzione della nuova numerazione ha incluso l’aggiunta di nuovi canali, con l’inserimento di canali tematici e internazionali, che sono diventati sempre più richiesti per l’offerta di contenuti più diversificati.

La nuova lista dei canali al 23 marzo 2026

Concludiamo con un’ulteriore panoramica sulla lista dei principali canali visibili con la nuova numerazione:

Rai 1 HD Rai 2 HD Rai 3 TGR Regione Rete4 HD Canale5 HD Italia1 HD LA7 HD TV8 HD NOVE

… (e molti altri, fino a canali più tematici come Rai Gulp, Boing Plus, Mediaset Italia2 HD e tanti canali locali)

Come puoi vedere, l’aggiornamento ha portato modifiche per migliorare l’accessibilità ai canali più richiesti e quelli più specifici per target diversi. Dopo aver aggiornato la tua lista, avrai nuovamente accesso a tutti i canali, e potrai goderti il tuo intrattenimento preferito senza problemi.