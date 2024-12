Digitale Terrestre fa il pieno di novità: le ultime aggiunte sono imperdibili

Il Digitale Terrestre sta vivendo una fase di grandi cambiamenti e, già oggi, propone l’offerta gratuita più ricca e variegata di sempre. Accedendo alla lista dei canali gratuiti dal proprio telecomando, infatti, ci si imbatte in una serie di proposte capace di accontentare ogni tipologia di utenza. Sia con programmi dal vivo che con film, serie TV, documentari, sport e via dicendo.

Nell’ambito dello switch off allo standard DVB-T2, anche in queste settimane si stanno rincorrendo notizie e anticipazioni legate a passaggi futuri da compiere prima del completamento di tutta l’operazione. Tra le altre cose, è arrivata nelle scorse ore un’aggiunta al Digitale Terrestre che ha dell’imperdibile: ci sono decine di canali da sintonizzare!

Digitale Terrestre, tutti i nuovi canali appena aggiunti

Come da programma, in queste prime settimane di dicembre 2024 il Digitale Terrestre ha messo in atto un cambiamento di cui si discuteva da un po’. Sono infatti stati modificati i MUX, che ora contengono emittenti con nomi alternativi, con numerazioni diverse e via dicendo.

Vuoi godere subito di tutte le modifiche pensate per il Digitale Terrestre in Italia? Allora non devi far altro che procedere subito con una risintonizzazione della lista canali. Che può essere fatta sia manualmente che in maniera automatica. Il consiglio è di scegliere sempre la seconda opzione, in quanto solo così avrai la sicurezza di avere ogni emittente a tua disposizione col massimo della qualità e nel giusto LCN.

Con la soluzione manuale, invece, dovrai essere tu a cercare la frequenza corretta all’interno del canale che più preferisci. Una scelta che offre maggior possibilità di personalizzazione, ma che è sconsigliata per chi non è esperto. In ogni caso, l’importante è avere il Digitale Terrestre sempre aggiornato perché, con lo switch off al DVB-T2, le novità non finiscono mai ed è bene rimanere sempre al passo coi tempi.