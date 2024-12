Digitale Terrestre, finalmente attivo il canale più amato: lo puoi attivare così

Novità, novità e ancora novità sul Digitale Terrestre. La TV gratuita disponibile per tutti i cittadini residenti in Italia sta ricevendo una lunga serie di aggiornamenti decisamente interessanti, con decine di canali extra visibili tutti in chiaro e con la massima definizione possibile. Nell’ambito dello switch off al DVB-T2, un piano di sviluppo che dovrebbe completarsi nei prossimi mesi e permetterà di avere una lista canali mai così ampia e completa.

L’unico requisito è disporre di una TV o di un decoder di ultima generazione, in grado di agganciare tutte le novità del caso introdotte col Digitale Terrestre. Oggi parliamo di una recente aggiunta che sta già facendo parecchio parlare. Si tratta di un canale tra i più amati in assoluto che, dopo diverso tempo, sarà finalmente sintonizzabile e visibile in chiaro. Tutto quello che bisogna fare è procedere con una ricerca automatica dei canali e andare su una numerazione specifica.

Digitale Terrestre, come agganciare il nuovo canale gratuito

Il canale in questione è Radio 24, che già negli anni scorsi ha saputo garantirsi un numero sempre più alto di spettatori per via del suo palinsesto variegato e adatto ad ogni tipologia di utenza. Finalmente da oggi è possibile sintonizzarlo in alta definizione sul Digitale Terrestre, grazie al passaggio al MUX Persidera 2. All’LCN 246 del telecomando.

Di proprietà del gruppo editoriale Gruppo24 Ore, questo canale permette di godere di contenuti di qualità a qualsiasi ora della giornata. Se sei già un fan e ti piacerebbe avere già oggi il canale in Alta Definizione accessibile dal tuo telecomando del Digitale Terrestre, tutto quello che devi fare è procedere quanto prima con una ricerca automatica dei canali.

Per fare ciò, accedi al menu dedicato alla ricerca dei canali e scegli l’opzione automatica. In questo modo, dopo qualche minuto il tuo sistema di riferimento di fornirà una lista aggiornata e con tutte le emittenti poste alla giusta numerazione del Digitale Terrestre. E dunque, anche Radio 24 correttamente visibile digitando 246 dal tastierino numerico.