Digitale Terrestre, più di dieci di nuovi canali disponibili (e sono tutti gratis)

Le nuove aggiunte sul Digitale Terrestre non finiscono mai. Come da premesse, lo switch off allo standard DVB-T2 sta mettendo a disposizione di tutti i cittadini residenti in Italia centinaia di nuovi canali. Disponibili sia a livello regionale che nazionale, col massimo della qualità disponibile.

L’unico grande requisito è quello di disporre di una TV o di un decoder di ultima generazione, in grado di agganciare le varie novità del Digitale Terrestre di volta in volta. Se non hai di questi problemi, allora sarai già pronto per godere della più recente aggiunta messa a disposizione dal Governo. Nelle scorse ore, infatti, la lista di emittenti si è allungata con più di dieci nuove proposte che non vedrai l’ora di provare.

Digitale Terrestre, tutti i nuovi canali aggiunti

Una lista completa e perfetta per ogni tipo di esigenza. L’ultimo carico di novità del Digitale Terrestre accontenta proprio tutti: dai bambini alle famiglie, passando per gli appassionati di sport e gli amanti della musica. Ecco l’elenco completo delle aggiunte, con tanto di LCN:

204 PROMO FOOD

205 PROMO TRAVEL

206 PROMO HOME

207 PROMO LIVING

209 PROMO SHOPPING

221 ITCHANNEL

222 RADIO ROMA NETWORK

225 Teleshopping

226 WELCOME IN

220 AP CHANNEL

228 Tesory Channel

229 LA7d HD

230 CANALE 230

Per poterne usufruire, tutto quello che devi fare è procedere ora con l’aggiornamento automatico della lista canali del Digitale Terrestre. Puoi farlo dal tuo telecomando, aprendo il menu delle impostazioni e accedendo alla sezione dedicata alle emittenti disponibili.

È sempre consigliato evitare di effettuare una ricerca manuale, in quanto il rischio è che alcune delle tue emittenti preferite vengano sostituite senza che tu te ne renda nemmeno conto. Con quella automatica, invece, sarai certo che il sistema sintonizzerà tutte le nuove frequenze del Digitale Terrestre e le posizionerà negli LCN appositi. Per una ricchezza d’offerta unica come non mai, avrai tutto ciò che ti serve e potrai accontentare ogni tipologia di esigenza e di utenza che si mette sul divano davanti alla TV.