Disney+, parte la sfida a Netflix: l'ultima novità fa impazzire i fan

Il mercato delle piattaforme di streaming si fa sempre più ricco di proposte, ma ci sono alcune realtà che riescono a dominare e a collezionare il maggior numero di utenti. Primeggia come sempre Netflix, che ha aperto le danze anni fa e rimane un punto di riferimento per l’intero settore. Ma la crescita dei vari Prime Video, Apple TV e Disney+ non può passare in secondo piano.

L’obiettivo della concorrenza è di riuscire a mettere i bastoni tra le ruote proprio a Netflix, puntando su novità tanto dal punto di vista dei contenuti pubblicati quanto della qualità del servizio offerto. E proprio in questo senso, di recente Disney+ ha annunciato l’imminente arrivo di una grossa aggiunta che già sta facendo impazzire gli utenti che hanno un regolare abbonamento a pagamento attivo.

Disney+, il nuovo standard visivo è superiore a Netflix

Disney+ si prepara ad accogliere il supporto all’HDR10+, per una qualità video mai così superiore fino ad oggi. L’annuncio è arrivato nel corso dell’ultimo CES 2025 che si è tenuto a Las Vegas, e gli utenti abbonati già non stanno più nella pelle. Soprattutto perché, come specificato dai dirigenti della piattaforma, non ci saranno aumenti di prezzo.

Grazie a questo standard innovativo, sarà possibile godere di una luminosità quattro volte superiore rispetto all’HDR10 Standard, di Metadati dinamici per ottimizzare luminosità e colori e infine di una maggior profondità di contrasti. Un’aggiunta utile soprattutto per chi utilizza dispositivi Samsung, non in grado di supportare il Dolby Vision e che finalmente potranno guardare film, serie TV e documentari su Disney+ con uno standard avanzato.

Con questa mossa, l’azienda si allinea ad Amazon Prime Video che lo aveva già introdotto nel 2017 e ad Apple TV che lo ha aggiunto nel 2023. Netflix rimane invece fedele a Dolby Vision, ma ora che anche Disney+ ha abbracciato il cambiamento, non sono da escludere ribaltoni già nel corso del 2025.