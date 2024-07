Disney+: stop alla condivisione account in Italia da settembre

Cattiva notizia per chi ama condividere la password di Disney+: da settembre la piattaforma metterà un freno a questa pratica. La ferale notizia non è un fulmine a ciel sereno, era nell’aria da un po’ e oggi arriva la conferma grazie all’invio di mail informative per gli utenti. Inoltre, come se non bastasse, verranno introdotti degli spot pubblicitari durante la visione dei contenuti. Sebbene Disney abbia assicurato che la pubblicità sarà limitata, questa novità potrebbe non essere ben accolta da tutti gli utenti ovviamente. Disney ha quindi deciso di mettere un freno alla condivisione familiare. Il meccanismo sarà simile a quello già visto in altri paesi: al centro del controllo ci sarà il concetto di “nucleo familiare ristretto” probabilmente verificato tramite l’indirizzo IP visto che Disney non traccia la posizione geografica, Di conseguenza le VPN sono vietate.

Oltre alla VPN anche gli Ad Blocker non saranno tollerati visto l’arrivo della pubblicità. Se colti in fallo con un ad blocker attivo con un sottoscrizione con pubblicità Disney prevede la sospensione o la cancellazione definitiva del proprio account. O il passaggio automatico ad un livello più elevato, e di conseguenza più costoso dell’abbonamento. Senza pubblicità ovviamente. Al momento non ci sono notizie dettagliate su quanti e quali saranno i piani di abbonamento, se la pubblicità sarà mostrata solo prima della visione anche durante la visione. Attendiamo in tal senso informazioni più dettagliate, che da qui a settembre non tarderanno certamente ad arrivare.