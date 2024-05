Disservizi sul 730 precompilato, blocchi e rallentamenti: la risposta della Agenzia delle Entrate

Oltre un milione di 730 precompilati inviati online, con un aumento del 28% rispetto al 2023. Un successo per l’Agenzia delle Entrate, che ha reso disponibile il servizio online dal 30 aprile. Tuttavia, molti utenti lamentano un problema: la mancata emissione della ricevuta di avvenuta trasmissione. E senza questa ricevuta, ferma con lo stato “in elaborazione” anche da quasi 10 giorni, non è possibile correggere eventuali errori o omissioni. O addirittura annullarla. Un bel problema quindi.

Tutto fermo, ma tutto procede per il verso giusto

Ad oggi permane una situazione di forte disagio, certificata anche dall’Associazione dei Commercialisti: l’Agenzia delle Entrate stia richiedendo la correzione di un numero elevato di modelli 730, a causa di errori presenti nei dati precompilati. Second la CISL si stima che oltre 3 milioni di dichiarazioni precompilate siano da rivedere. L’Agenzia delle Entrate sta comunque contattando i contribuenti interessati tramite l’area riservata. L’Agenzia delle Entrate, pur riconoscendo alcuni problemi con il precompilato, ha voluto tranquillizzare i contribuenti via WhatsApp. Tutto sta procedendo per il verso giusto. Al momento non sono disponibili nuove informazioni, ma l’Agenzia assicura che il massimo supporto sarà fornito tramite messaggi personalizzati direttamente all’interno della procedura web, anche a coloro che hanno già inviato la dichiarazione precompilata.

La scadenza per il rimborso di luglio è a rischio per colpa dei ritardi nell’evasione delle domande, nonostante la campagna stampa che invitava all’invio entro fine maggio? La tempistica, assicurano dal call center dell’Agenzia delle Entrate è di almeno 5 giorni lavorativi per inviare la ricevuta, ad oggi però, nessuna ricevuta è stata inviata anche a molti di coloro che hanno presentato il modulo già dal 20 maggio.