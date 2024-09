DJI Neo sancisce una nuova era per i droni consumer: rivoluzionario, costa solo 199€

DJI ha presentato Neo, il drone più leggero e compatto dell’azienda, con un peso di soli 135 grammi. Questo drone, progettato per la massima facilità d’uso, può essere controllato senza radiocomando e decolla o atterra direttamente dal palmo della mano. Dotato di tracciamento dei soggetti, funzionalità QuickShots e riprese 4K ultra stabilizzate, offre un tempo di volo fino a 18 minuti. Grazie alle protezioni complete per le eliche, Neo è adatto sia per voli interni che esterni, garantendo sicurezza agli utenti.

DJI Neo: le caratteristiche

Il Creative Director di DJI, Ferdinand Wolf, ha sottolineato come Neo sia stato progettato per rendere più semplice e sicura la registrazione di momenti quotidiani, grazie alla sua tecnologia avanzata e al design compatto. Basta premere un pulsante per avviare la ripresa, senza la necessità di un radiocomando. Neo è in grado di catturare immagini da 12 MP e video 4K/30 fps, utilizzando il suo sensore da 1/2″ e algoritmi di stabilizzazione. Dopo la registrazione, il drone ritorna automaticamente sulla mano dell’utente.

Le funzionalità di tracciamento basate sull’intelligenza artificiale permettono a Neo di seguire il soggetto durante attività dinamiche come ciclismo o trekking. Le modalità QuickShots, come Dronie, Cerchio, Ascesa, e altre, consentono di creare video creativi con facilità. Il mini drone può essere controllato tramite l’app DJI Fly, radiocomandi, occhiali DJI Goggles e comandi vocali. Collegandosi allo smartphone via Wi-Fi, il drone può essere gestito fino a 50 metri di distanza, mentre con il radiocomando DJI RC-N3 può raggiungere una distanza massima di 10 chilometri.

Infine, è anche compatibile con DJI Goggles e RC Motion per un’esperienza di volo immersiva. Il sistema di stabilizzazione avanzato, che include RockSteady e HorizonBalancing, garantisce riprese fluide anche in condizioni di vento o durante manovre veloci. Grazie alla memoria interna di 22 GB, può registrare fino a 40 minuti di video in 4K/30 fps. I contenuti possono essere trasferiti rapidamente tramite Wi-Fi, senza necessità di cavi. È inoltre possibile registrare audio di alta qualità utilizzando il microfono del telefono o i DJI Mic 2.

DJI Neo è disponibile sullo store ufficiale dell’azienda a partire da 199,00€, con una versione Fly More Combo a 349 €. Il drone sarà presentato a IFA 2024 in questi giorni.