Dogwifhat e Brett continuano a scivolare ma la prevendita di Shiba ShootOut si avvicina al milione di dollari

Nel fine settimana appena trascorso il mercato delle criptovalute ha vissuto un’altra brutta giornata, innescata dal crollo più ampio delle azioni. Il prezzo di Bitcoin si è corretto di quasi il 5% per scendere a 60.700 dollari, provocando un bagno di sangue nelle altcoin.

Con grande dispiacere degli investitori, Dogwifhat è di nuovo tra i token con le peggiori prestazioni di oggi dopo una correzione dell’11%. In effetti, $ WIF ha subito le peggiori perdite tra tutte le prime 100 criptovalute nell’ultima settimana, in calo di oltre il 35% in quel periodo.

Anche la meme coin su rete Base Brett non sta andando molto meglio ed è diminuita del 20% negli ultimi 7 giorni.

Tuttavia, le nuove meme coin stanno mostrando una notevole forza, probabilmente perché gli investitori credono che il mercato rialzista non sia ancora finito. Ad esempio, Shiba Shootout ha raccolto quasi 1 milione di dollari nella sua ICO, segno del suo elevato potenziale di rialzo.

Dogwifhat e Brett di nuovo giù: quanto possono scendere?

IL rapporto sull’occupazione USA per luglio ha sollevato preoccupazioni per un’imminente recessione. Con il crollo del mercato azionario e dei prezzi dell’oro, non sorprende che anche il mercato delle criptovalute sia sottoposto a una significativa pressione di vendita.

Oggi la capitalizzazione di mercato delle meme coin è scesa di quasi il 10%.

Come accennato in precedenza, Dogwifhat sta subendo il peso del crollo del mercato e ora viene scambiato a 1,70 dollari, in calo del 65% rispetto al suo massimo storico.

L’RSI di Dogwifhat è ora in bilico intorno a 23 nell’intervallo di 4 ore, lampeggiando un segnale “Acquista”. Tuttavia, gli esperti ritengono che il prezzo di WIF debba ancora raggiungere un fondo e probabilmente continuerà la sua tendenza ribassista nei prossimi giorni.

Anche la principale meme coin su rete Base, Brett, sta affrontando una notevole pressione di vendita ed è scesa di quasi il 23% nelle ultime due settimane. Attualmente viene scambiato a 0,106 dollari con una capitalizzazione di mercato di 1 miliardo di dollari.

Analogamente al token WIF, le cose potrebbero andare molto peggio per Brett poiché deve affrontare la minaccia di crollare al di sotto di diversi livelli di supporto chiave. Ad esempio, la meme coin potrebbe scendere al di sotto dell’EMA e della SMA a 100 giorni, che attualmente si attestano rispettivamente a 0,102$ e 0,103$.

Shiba Shootout si avvicina al milione di dollari in prevendita – Sarà prossima meme coin da 100x?

Considerando la debolezza più ampia del mercato, i token a bassa capitalizzazione e le nuove meme coin sembrano essere migliori investimenti a breve termine. Gli investitori hanno già identificato Shiba ShootOut come una delle nuove criptovalute che potrebbero offrire rendimenti fuori misura dopo il suo lancio.

La richiesta di SHIBASHOOT è evidente nella sua prevendita. La nuova meme coin ha ricevuto quasi 1 milione di dollari in investimenti iniziali durante le prime settimane della sua prevendita. Il tocco del selvaggio West e il tema del cowboy del progetto sembrano aver attirato l’attenzione degli appassionati di meme coin.

Il forte interesse per Shiba Shootout non è esattamente una sorpresa, considerando che si tratta di una meme coin di alta utilità che sta facendo paragoni con Floki.

Ad esempio, la meme coin ha lanciato il proprio gioco “P2E”, simile al Valhalla di Floki. Inoltre, ha il proprio programma di staking chiamato Cactus Staking, che offre un reddito passivo a un tasso molto più elevato rispetto alla media del settore, attualmente con un APY superiore al 1100%.

Non sorprende dunque che gli esperti siano ottimisti su Shiba Shootout, con alcuni addirittura che ne parlano come della prossima meme coin da 100x.