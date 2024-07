Dogwifhat e Pepe in territorio negativo ma la nuova meme coin WienerAI ha raccolto 7 milioni di dollari in presale

Il mercato delle meme coin ha vissuto sino ad oggi una settimana selvaggia.

I token più famosi, Dogwifhat (WIF) e Pepe (PEPE), sono crollati, ricordando ai trader la loro imprevedibilità.

Eppure, nonostante questa flessione, un nuovo token sta andando in controtendenza: si tratta di WienerAI (WAI).

Questo nuovo token ha raccolto oltre 7 milioni di dollari nella sua prevendita e si sta attrezzando per il lancio sugli exchange entro la fine dell’anno.

Dogwifhat ha avuto una settimana dura con un calo del 23%

Dogwifhat sta attraversando una settimana difficile.

La meme coin a tema cane è crollata dell’11% nelle ultime 24 ore, estendendo le perdite al 23% da lunedì.

Questa spirale discendente è iniziata quando il WIF ha rifiutato la media mobile esponenziale (EMA) a 200 periodi come resistenza sul grafico a 4 ore.

Il token è addirittura scivolato al di sotto della sua EMA a 50 periodi, un segnale ribassista che ha preoccupato i trader.

Con la violazione di questo indicatore tecnico chiave, tutti gli occhi sono ora puntati sulla soglia di 1,50 dollari come prossimo potenziale livello di supporto.

Stranamente, nonostante il crollo dei prezzi, i volumi spot per Dogwifhat sono aumentati è aumentato 96% nell’ultimo giorno.

In ogni caso, i problemi del WIF sembrano parte di una più ampia crisi del mercato.

Ieri il Bitcoin è sceso sotto i 60.000 dollari (oggi è intorno ai 57mila dollari) e anche oggi sta trascinando con sé tutte le altre crypto.

PEPE supera il livello di supporto chiave, suscitando preoccupazioni negli investitori

PEPE non sta andando meglio questa settimana.

Il token è in caduta libera ed oggi scambiato a soli $ 0,0000094.

Questo crollo ha visto PEPE superare il livello critico di supporto di $ 0,000010, una soglia che in precedenza era stata superata ha agito come una rete di sicurezza psicologica per i trader.

E il danno è significativo.

PEPE sta toccando in queste ore il suo valore più basso dal 20 maggio.

Da lunedì, il token ha perso il 22% del suo valore, lasciando molti detentori preoccupati su quanto potrebbe scendere.

Alla fine, questa tempesta perfetta di fattori negativi ha portato gli investitori di PEPE a chiedersi se la loro meme coin preferita potrà riprendersi.

In questo momento, non sembra probabile.

Ma data la capacità del PEPE di produrre forti oscillazioni dei prezzi, c’è sempre la possibilità di un’improvvisa ripresa.

WienerAI guadagna slancio con la prevendita multimilionaria e il bot di trading AI

Mentre WIF e PEPE arrancano, WienerAI è andando sempre più rafforzandosi.

Questa criptovaluta basata sull’intelligenza artificiale ha appena superato la soglia dei 7 milioni di dollari nella sua prevendita, dimostrando che c’è ancora domanda per meme coin creative.

Gran parte del fascino di WienerAI è dovuto al suo bot di trading.

Gli investitori possono porre domande come “Su quale crypto dovrei investire?” e il bot analizzerà il mercato alla ricerca di opportunità praticabili.

Una volta trovate le opportunità, presenterà ragioni chiare per aver scelto loro. Ma non è tutto. Il bot di WienerAI offre anche scambi di token senza soluzione di continuità, il che significa che non è necessario preoccuparsi di navigare tra diversi exchange o di avere più wallet.

Il bot eseguirà anche questi scambi senza commissioni.

Questo rende WienerAI uno strumento potente per chiunque desideri semplificare la propria esperienza di trading di criptovalute e potenzialmente massimizzare i propri rendimenti.

Non sorprende, quindi, che la prevendita di WienerAI sia stata un tale successo.

Secondo il white paper del progetto, una volta terminata la prevendita, gli sviluppatori prevedono di listare WAI sui DEX (e sui CEX in seguito).

Tutto sommato, i segnali sembrano promettenti per questo nuovo progetto.

Anche se WIF e PEPE sono in difficoltà, WienerAI potrebbe essere una boccata d’aria fresca per gli investitori.