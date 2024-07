Dogwifhat, PeiPei, Pepe Unchained tra le migliori meme coin di giornata

Il mercato delle meme coin è oggi in leggero calo, in calo del 4%, con token di primo piano come SHIB, DOGE e persino PEPE che perdono alcuni punti percentuali.

Tuttavia, PeiPei e Dogwifhat hanno continuato la loro tendenza al rialzo, registrando entrambi guadagni nelle ultime 24 ore.

Un’altra enorme vittoria è stata pubblicata da Pepe Unchained, un’innovativa meme coin L2 che ha appena superato i 4 milioni di dollari nella sua prevendita.

Dogwifhat aumenta del 7,8% nonostante il crollo del mercato

Le monete ispirate al Doge nel loro complesso sono in trend ribassista, con DOGE in ribasso del 3,69%, SHIB in ribasso del 10,41% e BONK in ribasso del 4,2%. Dogwifhat (WIF) si distingue dal gruppo, crescendo del 7,84% nelle ultime 24 ore, fino a 2,37 dollari per token

Il token ha avuto un’ottima performance settimanale, crescendo complessivamente del 42,07% nell’ultima settimana. Con una capitalizzazione di mercato di 2.378.866.192 dollari, è stata una settimana fantastica per la quarta meme coin più grande del mondo.

Sebbene il futuro di WIF sia incerto, gli analisti di X (Twitter) sono ottimisti sul token, nonostante sia già cresciuto di 10 volte quest’anno. C’è molto spazio per la crescita del WIF, anche se non dovesse superare il suo massimo storico di 4,83 dollari.

PeiPei coin – il “Pepe Cinese” – cresce di oltre il 10%

PeiPei (PEIPEI) è cresciuto del 10,72% oggi, essendo uno dei gettoni più interessanti rilasciati quest’estate, PEIPEI ha perfezionato il marketing delle meme coin. Anche il volume degli scambi del token nelle ultime 24 ore è aumentato del 60,3% fino a raggiungere i 52.972.314 dollari.

Il 16 luglio PeiPei ha annunciato che firmerà con Davinci Jeremie, un popolare influencer e personalità delle criptovalute con oltre 650.000 follower su X (Twitter) e altri 580.000 abbonati su YouTube.

I social di PeiPei stanno registrando una rapida crescita organica, guadagnando oltre 20.000 follower X (Twitter) dal suo lancio il 5 giugno.

Pepe Unchained supera i 4 milioni di dollari in presale

Pepe Unchained (PEPU) è una delle più grandi ICO di meme coin di quest’estate, avendo raccolto finora oltre 4,1 milioni di dollari in prevendita.

L’innovativa soluzione di livello 2 promette di risolvere i problemi che affliggono altre meme coin ETH e di fornire una piattaforma completa per lo sviluppo di meme coin.

Con un collegamento istantaneo con ETH, commissioni di transazione minime, un block explorer dedicato e velocità 100 volte più elevate, PEPU è tutto ciò che gli sviluppatori di meme coin ETH hanno sempre sognato. Combinando questa promessa di utilità con il forte fascino memetico di Pepe, il token è perfettamente posizionato per esplodere.