Dopo il miracolo del token di FTX, questa prevendita vuole fare meglio

L’exchange ormai in liquidazione FTX, col suo token FTT, aveva fatto prima le fortune, poi le sfortune e, poco tempo fa, nuovamente le fortune di tantissimi investitori.

Quando ancora l’exchange era attivo e non si sapeva nulla delle frodi che accadevano dietro le quinte, era uno dei token più chiacchierati in assoluto, col potenziale di superare la capitalizzazione di altri exchange, magari superando addirittura Binance nel lungo periodo.

Purtroppo poi sappiamo tutto cos’è successo, con l’exchange a dichiarare bancarotta fraudolenta e il token diventare praticamente carta igienica digitale.

Nel 2023 però, il vento ha iniziato a soffiare nuovamente in direzione di FTT, col prezzo che è schizzato alle stelle dopo le voci su una possibile riapertura.

Attualmente è in una fase di ritracciamento abbastanza profonda, anche perché è venduto per liquidare i beni dell’exchange e ripagare i debitori, quindi sembra destinato a una lenta e inesorabile caduta a tempo indeterminato, almeno fino a che la liquidazione non sarà finita.

Potrebbe esserci ancora un futuro per FTX e il suo token FTT, ma probabilmente ci vorrà ancora un po’ prima di scoprire cosa accadrà e, almeno fino a quel momento, ci sono altre monete che sembrano molto più allettanti e in grado di regalare grandi soddisfazioni.

Sealana, la meme coin che promette scintille

In una fase di mercato come questa dove le principali crypto sono in ritracciamento e, a meno di aprire posizioni short, il profitto sembra lontano, ha senso guardarsi intorno alla ricerca di qualcosa di nuovo, fresco e dal potenziale ancora inespresso.

Una prevendita non ancora prezzata sul mercato come Sealana potrebbe essere la risposta a queste necessità, poiché le meme coin su chain Solana sono state una vera miniera d’oro negli ultimi tempi.

Basti pensare a WIF, ovvero Dogwifhat che è riuscito a raggiungere una capitalizzazione di oltre 2 miliardi e far realizzare agli holder di lunga data un 70x di profitto.

Insomma, se si cerca il brivido, una bella meme coin con le carte in regola per il successo, è quel genere d’investimento audace che può premiare in queste fasi di mercato meno interessanti.

Ma perché Sealana? In primis perché, in un mondo che finora ha premiato sempre i cani, è tempo di fare spazio a qualche nuovo genere di meme che sia innovativo sotto questo punto di vista.

Secondo perché incarna la grafica e lo stile umoristico del celebre e irriverente cartone South Park, che è un vero e proprio cult nel settore dell’humor politicamente scorretto.

Questa meme coin punta a cavalcare un trend tra i più profittevoli degli ultimi anni (le meme coin su Solana), puntando a una community già affermata (gli amanti di South Park) e portando quel pizzico di novità che un mercato caninocentrico necessita come il pane.

Insomma, questa simpatica foca che non ha riguardi per la sua dieta vuole essere un punto di rottura nel mercato, dando una bella shakerata al sistema e portando quell’irriverenza che, in un mondo di politically correct, serviva da tempo.

Attualmente è appena iniziata la prevendita con un prezzo del token di circa 2 centesimi a unità. In attesa di un cambio di rotta del settore crypto (che potrebbe tardare), accaparrarsi una bella secchiata di Sealana potrebbe essere quell’investimento/azzardo che darà grossi frutti in futuro. Dogwifhat e il suo 70x insegnano.