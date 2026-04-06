Dragon Ball Z: scoperto il finale alternativo che avrebbe spezzato il cuore dei fan

Quasi trent’anni dopo la fine di “Dragon Ball Z”, una voce clamorosa su un finale alternativo ha messo in subbuglio i fan e il mondo dei manga.

La notizia che stava facendo il giro delle community più appassionate nelle ultime ore riguardava la presunta scoperta di storyboard originali della saga di Majin Bu firmati da Akira Toriyama conservati negli archivi della casa editrice Shueisha. Secondo la fonte, questi disegni avrebbero mostrato una versione molto diversa e più drammatica della conclusione della serie.

La storia è quella classica che un fan di Dragon Ball Z non può non leggere con il cuore in gola: in questo finale “primordiale”, Vegeta — il Principe dei Saiyan — non compirebbe semplicemente un gesto eroico, ma morirebbe definitivamente. Niente Genkidama a riportarlo in vita, niente fusione con Goku per creare Vegeta-Gogeta, e soprattutto niente ritorno trionfale dopo lo scontro con Fat Bu. Al contrario, il racconto sarebbe passato il testimone della protezione della Terra a Gohan, con Goku che rimane nell’aldilà per guidarlo, mentre Vegeta resta nella memoria come figura leggendaria caduta in battaglia.

Questa versione alternativa, oltre che più cupa, avrebbe segnato un taglio netto rispetto alla narrazione canonica che milioni di spettatori e lettori hanno imparato ad amare negli anni ’90 e oltre. Era un finale che, nella sua malinconia, avrebbe riscritto – almeno idealmente – il destino dei personaggi e lo sviluppo dell’intera saga di Dragon Ball Super.

La verità dietro la presunta scoperta: pesce d’aprile!

Ma qui entra in gioco un elemento che tutte le redazioni attente come le nostre si abituano a verificare: la data di pubblicazione e il contesto. La fonte originale dell’indiscrezione è datata 1° aprile 2026, e — come confermato dallo stesso articolo — si tratta apertamente di uno scherzo legato al Pesce d’Aprile. Quella cartella con etichetta “DB-Final_Draft_95” negli archivi della Weekly Shonen Jump è una trovata narrativa, non un ritrovamento reale di materiale storico.

Chi segue da anni la comunità di Dragon Ball saprà che, al di là delle bufale ricorrenti, non esistono finali alternativi ufficiali per la saga di Dragon Ball Z pubblicati da Toriyama che contraddicano il finale canonico del manga o dell’anime. Nei videogiochi e nei prodotti spin‑off si possono trovare percorsi alternativi o storie “what if”, ma questi appartengono a contesti ludici e non alla continuity originale.

E infatti, consultando le fonti più affidabili e gli archivi ufficiali, risulta che l’opera di Toriyama è sempre finita con la saga di Majin Bu, seguita poi da altri sviluppi nel mondo di Dragon Ball Super, ma senza che l’autore abbia mai ufficialmente proposto una versione così radicale del finale. La natura affettuosa ma ingannevole di questa recente “scoperta” ha acceso però un dibattito più ampio tra appassionati: cosa avrebbero pensato i fan se, davvero, Vegeta fosse rimasto per sempre nell’aldilà e Gohan avesse assunto il ruolo definitivo di protagonista?

Un dibattito tra fan: avremmo preferito un finale alternativo?

La risposta, al momento, resta nel regno delle speculazioni e delle domande affettuose tra fan: da una parte la curiosità di immaginare un finale più maturo e riflessivo, dall’altra il rilievo emozionale della versione canonica, in cui l’eroismo e la speranza prevalgono oltre la tragedia.

In ogni caso, la storia recente ha dimostrato che Dragon Ball e il suo pubblico sanno convivere con storie alternative, finali “what if” e narrazioni parallele — purché sia chiaro che si tratta di espansioni o divertissements piuttosto che di cambiamenti ufficiali al canone creato da Toriyama.