È questa la prossima meme coin a fare 100x? Base Dawgz arriva a $ 400.000 in due giorni di prevendita

La chain Base è in fiamme e la sua ultima meme coin è entrata a pieno ritmo nel mercato.

Base Dawgz ($DAWGZ) è un token in prevendita ispirato a Shiba Inu che ha raccolto oltre $ 400.000 nel giorno di apertura.

Con caratteristiche che includono funzionalità multichain, epici premi per la community e un gioco a base meme molto divertente, non c’è da meravigliarsi che questo nuovo progetto abbia preso il via con successo.

Base Dawgz è la meme coin su Base con funzionalità multichain e premi in staking

Il principale punto di forza di Base Dawgz è che viene lanciato su Base, la rete Ethereum layer 2 interna di Coinbase.

Con il recente lancio del wallet intelligente di Coinbase, potremmo presto vedere la base utente crescere a fronte di un’esperienza di trading più fluida.

Anche la mascotte a tema Shiba Inu di Base Dawgz sta facendo molto parlare di sè. E poiché sette delle prime dieci meme coin sono a tema cane, le stelle sembrano essere allineate per il successo di Base Dawgz.

Ma è molto più di una semplice mascotte divertente che causa hype. Sebbene la sua residenza principale sia la rete Base, Base Dawgz utilizza la tecnologia cross-chain per diventare multichain.

$DAWGZ può passare da Base a Solana, Ethereum, BSC e Avalanche.

La prevendita di Base Dawgz è già attiva su ciascuna chain e i pagamenti sono accettati in ETH, SOL, BNB, AVAX e USDT.

Questo approccio interoperabile amplia la capacità di crescita della community di Base Dawgz compensando al contempo il rischio di fare eccessivo affidamento su una blockchain.

In altre parole, Base Dawgz potrebbe essere una delle meme coin più diversificate in circolazione.

E non è l’unica cosa che fa scalpore.

Il team ha anche lanciato un sistema di staking, premiando gli utenti con ricompense passive per aver bloccato i propri token.

Oltre a dare utilità ai token, questa manovra minimizzerà la pressione di vendita, migliorando notevolmente le dinamiche di domanda e offerta del progetto.

La community $DAWGZ è incentivata a far crescere il progetto con share-to-earn

Anche l’airdrop “share-to-earn” di Base Dawgz sta attirando l’attenzione del mercato.

I membri della community possono guadagnare una parte degli investimenti in prevendita condividendo un codice di referral sui social media.

Visita il sito Web Base Dawgz, fai clic sul pulsante “share-to-earn”, quindi collega il tuo wallet per generare un codice.

I referral di successo guadagneranno il 5% della vendita in token $DAWGZ, che verrà pagato al termine della prevendita.

Questo è un vantaggio per i possessori di $DAWGZ.

Da un lato, possono essere pagati per promuovere una nuova criptovaluta che è già molto richiesta.

D’altra parte, stanno aiutando a far crescere la community del progetto, il che potrebbe tradursi in un valore del token più elevato dopo il lancio dell’exchange.

Detto questo, Base Dawgz è ben attrezzata diventare una celebrità nel settore delle meme coin.

Una mascotte accattivante, funzionalità multichain, utilità dei token e premi per la community stanno tutti portando $DAWGZ a diventare uno dei lanci più interessanti di Base.

Le meme coin di base salgono alle stelle

Base Dawgz potrebbe essere nel posto giusto al momento giusto.

Con oltre $ 400.000 raccolti nel giorno dell’apertura, è chiaro che c’è un reale appetito del mercato per questa nuova prevendita.

Anche se il suo nuovo caso d’uso è sicuramente d’aiuto, il suo successo iniziale rispecchia quello dell’ecosistema Base.

Il leader di mercato Brett è in crisi, in rialzo del 58% questa settimana e attualmente ha una capitalizzazione di mercato di 1,4 miliardi di dollari. Il suo massimo storico è arrivato solo 17 ore fa, riflettendo l’interesse immediato della rete.

Anche altri meme coin di Base stanno avendo successo. Ad esempio, il secondo classificato Degen è cresciuto del 7% questa settimana, mentre il terzo token più recente dell’ecosistema, Toshi, è cresciuto del 41%.

Ma i guadagni più impressionanti provengono da Basenji, che è aumentato del 259% questa settimana.

Secondo i dati di CoinGecko, l’ecosistema delle meme coin Base ha visto oggi un aumento del 7% in valore e attualmente ha una capitalizzazione di mercato di 2,2 miliardi di dollari.

Nel frattempo, la capitalizzazione di mercato delle meme coin a livello di settore è scesa dell’1,8%.

Evidentemente, i mercati blockchain contano. Tuttavia, l’approccio multichain di Base Dawgz fornisce un vantaggio significativo.

Il token presenta anche una fornitura limitata e nessuna assegnazione al team, il che aiuta a evitare alcune delle insidie ​​riscontrate con altre meme coin.

Con la prevendita in corso, gli investitori possono comprare $DAWGZ per $ 0,00479. Tuttavia, questo prezzo aumenterà man mano che la campagna avanza, con il prossimo aumento tra quattro giorni.