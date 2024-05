È troppo tardi per comprare Fantom? Il prezzo di FTM sale grazie a questo nuovo progetto AI

Se c’è una crypto che ha sicuramente fatto bene nell’ultimo periodo è Fantom, una blockchain Layer-1 che si posiziona tra le migliori e più in forma del momento.

I pilastri per il suo successo sono i soliti che contraddistinguono ciò che non è Ethereum, ovvero scalabilità, velocità e sicurezza (non che Ethereum abbia lacune in questo aspetto tuttavia), puntando a una fetta di mercato di tutto ciò necessita queste basi.

Insieme a uno stretto numero di Layer-1 come Solana, Avalanche, Polkadot e altre, si classificano come soluzioni alternative alla regina del mercato, ovvero quell’Ethereum che, almeno per ora, appare irraggiungibile per tutti gli altri.

Ma, dopo la grande FOMO che ha preso il token FTM nei giorni passati, è già tempo di vendere tutto e passare a qualche altro progetto che ha ancora del potenziale da esprimere? Siamo già arrivato al top per Fantom?

In realtà è quanto mai probabile che non sia così, dato che la capitalizzazione di mercato di questa crypto è ancora molto bassa per il valore intrinseco del progetto.

Al momento della scrittura di questo articolo infatti, ci troviamo appena oltre i 2 milioni di dollari, con alcuni dei suoi rivali diretti che hanno capitalizzazioni totali di ben 5 volte superiori o anche di più. Quindi, a nostro avviso, Fantom ha ancora tantissimo da dare, basta semplicemente attendere che prosegua la sua fase rialzista.

Questo avverrà nei prossimi giorni? Difficile a dirsi, dato che l’intero mercato è in una fase laterale portata dall’incertezza che ruota intorno a Bitcoin, ma c’è un progetto che potrebbe far impallidire Fantom e le sue prospettive di resa.

WienerAI meglio di FTM?

Per tutti gli investitori che vogliono cercare la gemma di mercato perfetta per fare il massimo del profitto, allora questo progetto è la soluzione ideale a ogni esigenza.

WienerAI è un ibrido tra meme coin e oracolo per coloro che cercano risposte alla domanda su come massimizzare il profitto sui propri investimenti.

Sì perché, questo cane salsiccia dall’aspetto simpatico, è anche un trading bot potenziato dall’intelligenza artificiale in grado di “predire” quali crypto avranno il massimo rendimento in futuro. In pratica, coloro che cercano la nuova gemma non devono far altro che chiedere aiuto a questo cane salsiccia con i superpoteri, investire nella crypto scelta e aspettare i profitti.

Ora, allo stato attuale l’interfaccia IA non è ancora stata lanciata, in quanto WienerAI è in una fase di presale con i primissimi token che vengono offerti al pubblico.

In questo scenario e con il megatrend della intelligenza artificiale che sta già cambiando il mondo nel quale viviamo, non c’è da sorprendersi che moltissimi investitori si siano già tuffati sul token WAI per cavalcare questa onda di FOMO.

Come se non bastasse, siccome il 20% della supply totale del token è offerta per coloro che metteranno in staking altri WAI, oggi si ottiene un rendimento dello staking del 367%. Una cifra mostruosa che fa capire quanto potenziale ci sia in questo cane salsiccia.

In ultimo, occorre tenere sempre a mente quanto le meme coin sui cani siano popolari nel settore crypto. Con modello come Doge, Shiba e WIF, ogni cagnolino può diventare una vera e propria miniera d’oro per il semplice fatto di esistere.

Se a questo ci aggiungiamo la FOMO per la AI, la novità dell’oracolo del trading e, in generale, un settore delle meme coin sempre in grande spolvero, allora è possibile immaginare uno scenario futuro dove WienerAI farà 10 o anche 100 volte la performance di FTM.

Oggi, puntare su una possibile gemma che deve ancora esplodere in questa fase laterale del mercato, potrebbe essere la mossa vincente per il futuro a breve e medio termine!