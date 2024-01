EA SPORTS FC 24 per Nintendo Switch a un PREZZO BOMBA su Amazon (43€)

Il videogioco EA SPORTS FC 24, nella versione Standard Edition per Nintendo Switch, è in offerta a un ottimo prezzo su Amazon: costa soli 43,89 euro, a fronte di un prezzo consigliato di 59,99 euro. Soltanto ieri, ad esempio, costava 59,90 euro. Inoltre gode della disponibilità immediata, con possibilità di riceverlo a casa all’inizio della prossima settimana. Ecco il link all’offerta.

FC 24 di EA SPORTS è il nuovo capitolo dell’iconico gioco di calcio per console. Nella nuova edizione presenta più di 19.000 giocatori con licenza piena, oltre 30 campionati e più di 700 squadre, in quella che è l’esperienza calcistica più reale mai esistita.

EA SPORTS FC 24 in sconto del 27% su Amazon

Con FC 24 gli utenti sono chiamati a migliorare i propri giocatori e far crescere nuove leggende che i tifosi ricorderanno per sempre. Merito delle nuove Evoluzioni di Ultimate Team. È possibile inoltre creare il proprio undici da sogno, in quello che è il desiderio nascosto di migliaia di giocatori da tempo immemore.

La versione Standard per Nintendo Switch consente inoltre ai giocatori di mettersi alla prova nella modalità Rivals, giocare offline in Squad Battle, oppure sfidare i migliori avversari in Champions.

A tutto questo si aggiungono le Amichevoli, la possibilità di personalizzare la propria rosa e le sfide con i propri amici durante tutto l’anno. Lo spazio di download richiesto è pari a 31 GB.

EA SPORTS FC 24 per Nintendo Switch è in offerta a soli 43,89 euro su amazon.it, grazie al 27% di sconto applicato dal noto e-commerce statunitense. Acquistandolo oggi, puoi riceverlo a casa tua entro i primi giorni della prossima settimana.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.