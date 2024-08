Ecco 3 nuove meme coin che potrebbero esplodere quest'estate

Sebbene finora il mercato delle criptovalute abbia vissuto un’estate fiacca, le nuove meme coin offrono sempre potenziali opportunità per grandi guadagni.

Ecco tre token che riteniamo potrebbero essere destinati a vedere grandi prestazioni nelle prossime settimane.

Pepe Unchained (PEPU)

Pepe Unchained (PEPU) è una soluzione innovativa Layer 2 che unisce la reale utilità con l’estetica familiare di Pepe. Il team dietro PEPU sta creando un ambiente completo di sviluppo delle meme coin per risolvere i maggiori problemi nello spazio delle meme coin ETH: transazioni lente e commissioni elevate sul gas.

Con velocità fino a 100 volte superiori rispetto a ETH e una frazione delle sue commissioni, non sorprende che PEPU sia riuscita a raccogliere oltre 8,5 milioni di dollari nella sua ICO. Con un block explorer dedicato e un collegamento istantaneo a ETH, gli esperti stanno esaminando da vicino PEPU.

Poiché tanti crypto youtuber italiani prevedono che il prezzo attuale di $ 0,0090539 sarà il più basso che il token raggiungerà al suo lancio DEX, ora è il momento migliore per entrare nella presale di Pepe Unchained.

Kitten Haimer (KHAI)

Kitten Haimer (KHAI) è una meme coin AI basata sulla sicurezza. Nonostante KHAI abbia registrato un calo significativo dal suo lancio, questa settimana è in ripresa, in rialzo del 7,61% a oltre 0,29 dollari per token. Il token è attualmente in tendenza su CoinMarketCap.

Il sentiment degli esperti su X (Twitter) è ampiamente positivo, con molti che si aspettano che supererà il suo range principale con un significativo rialzo. Ciò è ulteriormente enfatizzato dalla narrazione del token e dal fatto che lo spazio delle meme coin Solana è ancora in espansione e un’ulteriore crescita potrebbe influenzare anche KHAI.

Anche il tema dei gatti è stato un espediente di successo negli ultimi mesi, con artisti del calibro di Mog Coin (MOG,) cat in a dogs world (MEW) e Popcat (POPCAT) che si sono avvicinati ai loro rivali a tema doge.

Se KHAI riuscisse a sfruttare questo aspetto, oltre all’hype sull’intelligenza artificiale che ha sostenuto Turbo (TURBO), potrebbe diventare uno dei token con la crescita più elevata quest’estate.

Gigachad (GIGA)

Realizzato a immagine del popolare meme gigachad, Gigachad (GIGA) ha fatto scalpore nel mercato sin dal suo lancio in aprile, con un aumento del 1410,46% da allora. Nell’ultima settimana il token è cresciuto del 36,87%, scambiando a circa 0,0165 dollari.

Gli esperti adorano il token non solo per il suo fascino di meme, ma anche per il suo seguito di culto.

Anche gli sviluppatori dietro GIGA hanno una certa familiarità con il mercato, avendo vinto una competizione commerciale tra i migliori sviluppatori di meme coin.

Inoltre, GIGA è costruita su Solana e può trarre vantaggio dalla sua crescita, oltre alla sua attività comunità su X (Twitter). Sebbene nulla sia ancora del tutto definitivo, GIGA ha il potenziale per fare presto un massiccio breakout.