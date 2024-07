Ecco il prossimo Shiba Inu - Shiba Shootout lancia la sua ICO crypto e si avvicina ai $ 500.000

Shiba Shootout (SHIBASHOOT), la nuova meme coin di cui tutti parlano, si sta avvicinando al mezzo milione di dollari nella sua fase di ICO (prevendita).

E visto il successo iniziale del progetto, alcuni trader si stanno chiedendo se siamo di fronte al prossimo Shiba Inu.

Perché Shiba Shootout è la nuova meme coin più in voga tra i trader

Allora, cosa ha reso tutti così entusiasti rispetto a questo nuovo progetto? Per cominciare, Shiba Shootout non è solo un altro token standard a tema cane o gatto.

Il fulcro del progetto è un gioco P2E ancora in lavorazione.

Immagina un mix tra Red Dead Redemption e Dogecoin, dove i giocatori possono guadagnare criptovalute reali per il loro pistolero virtuale.

Poi c’è il “Cactus Staking” – un modo intelligente per gli investitori di far crescere i propri token come una pianta del deserto ben irrigata.

Le prime stime promettono rendimenti annuali del 2,268% annuo.

E c’è di più: Shiba Shootout offre “Posse Rewards” per coinvolgere i tuoi amici e “Token Governance Roundups”, in cui i titolari di SHIBASHOOT hanno voce in capitolo nel futuro del progetto.

È come se gli sviluppatori avessero preso tutte le funzionalità crypto alla moda e le avessero racchiuse in un tema esilarante.

Il risultato è un progetto unico che sta già attirando l’attenzione degli investitori.

Scopriamo le tappe della presale e della roadmap di Shiba Shootout

Shiba Shootout ha avuto un inizio impressionante.

Quasi 500.000 dollari sono stati raccolti nel giro di poche settimane, con i primi investitori in grado di ottenere token per soli 0,0194 dollari ciascuno.

Tuttavia, questo prezzo aumenterà regolarmente poiché l’ICO ha una struttura a più livelli.

La tabella di marcia o roadmap del progetto post-ICO è ambiziosa.

Secondo Il white paper di Shiba Shootout, gli sviluppatori puntano al listing su CoinGecko/CoinMarketCap, alle partnership con la comunità, a un gruppo Discord e persino al lancio sui CEX.

Per quanto riguarda la struttura tokenomica, il team di Shiba Shootout ha un piano chiaro.

La maggior parte dei token – 35% – è riservato agli investitori in ICO.

Un altro 20% verrà utilizzato per lo staking e il marketing, mentre il resto sarà suddiviso tra liquidità, fondi del progetto e il “Rootin’ Tootin’ Shooter Fund”.

È una configurazione che suggerisce che gli sviluppatori si stanno concentrando su lungo termine.

E quando si tratta di meme coin, è difficile avere una visione a lungo termine.

Questo è il motivo principale per cui Shiba Shootout si distingue.

SHIBASHOOT può esplodere e diventare il prossimo Shiba Inu?

Riuscirà Shiba Shootout seguire le orme di Shiba Inu?

Facciamo qualche riflessione.

SHIB ha una capitalizzazione di mercato di 9,9 miliardi di dollari, mentre il valore teorico di questo nuovo token è di 426,8 milioni di dollari (basato sul prezzo ICO).

Questa è la differenza. Per avere maggiori informazioni sul progetto segui Shiba ShootOut tramite il profilo Twitter e il canale Telegram.

La verifica effettuata da SolidProof aggiunge anche uno strato di credibilità che manca a molti nuovi progetti.

In conclusione, sappiamo bene che prevedere la prossima grande novità nel campo delle criptovalute è complicato.

Shiba Shootout ha alcune caratteristiche uniche che lo distinguono, ma il successo nello spazio delle meme coin dipende da innumerevoli fattori.

Anche se è troppo presto per dire se raggiungerà i livelli di Shiba Inu, è sicuramente un inizio entusiasmante.