Ecco le criptovalute da tenere d'occhio durante il crollo del mercato

Il prezzo di Bitcoin continua ad affrontare una forte correzione, scendendo di un altro 5%. La più grande criptovaluta è ora scesa sotto i 56.000 dollari e corre il rischio considerevole di scendere sotto la soglia dei 52.000 dollari.

Non sorprende che le altcoin se la passino molto peggio, con token come Dogwifhat, Chainlink e Brett in calo in doppia cifra.

L’indice greed and fear di CoinMarketCap ora tende con decisione verso la paura, elemento che riassume accuratamente il sentiment del mercato.

Tuttavia, nonostante il crollo del mercato delle criptovalute, i trader intelligenti ritengono che gli investitori dovrebbero cercare la migliore criptovaluta da acquistare piuttosto che vendere nel panico le proprie partecipazioni. Molti hanno addirittura affermato che il fondo è ormai arrivato dopo il movimento al ribasso di Bitcoin a 57.000 dollari.

Di conseguenza, questa potrebbe essere l’opportunità ideale per gli investitori in criptovalute di investire durante il crollo del mercato.

Le migliori criptovalute del momento

Gli esperti ritengono che alcune criptovalute siano acquisti migliori di altre, considerando il loro potenziale a lungo termine.

Anche i trader intelligenti stanno tenendo d’occhio i token in prevendita, considerando che non sono influenzati dall’azione dei prezzi a breve termine.

In questo articolo, vedremo le migliori criptovalute da tenere d’occhio ora che potrebbero offrire rendimenti eccezionali nelle prossime settimane.

Solana (SOL)

Il prezzo di Solana è sceso del 20% nell’ultimo mese e del 10% oggi. Eppure, ci sono molte ragioni per essere rialzisti su SOL.

Ad esempio, VanEck e 21Shares di recente recentemente hanno fatto domanda per gli ETF spot di Solana, con forti speculazioni secondo cui i giganti di TradFi BlackRock e Fidelity potrebbero essere i prossimi.

In tale scenario, non sarebbe una sorpresa se SOL spingesse verso nuovi massimi storici sulle notizie dell’ETF BlackRock, simili a Bitcoin ed Ethereum.

Allo stesso modo, è sempre più forte la probabilità che gli ETF spot SOL vengano approvati, considerando che il candidato repubblicano e pro-crypto Donald Trump è sempre più favorito per la vittoria delle presidenziali USA a novembre.

Dogwifhat (WIF)

Dogwifhat mostra una forte correlazione con Solana, essendo la meme coin principale della chain SOL. Pertanto, tutte le ragioni per essere rialzisti sul SOL si applicano anche al WIF.

Tuttavia, WIF non mostra solo una correlazione con Solana, ma agisce anche come una versione beta dello stesso.

Di conseguenza, gli esperti ritengono che Dogwifhat potrebbe essere uno dei migliori investimenti in criptovalute a grande capitalizzazione, soprattutto se gli ETF Solana verranno approvati.

Se fosse vero, ciò potrebbe significare che gli investitori che acquistano WIF oggi potrebbero vedere rendimenti quasi 6 volte superiori quest’anno.

Base Dawgz (DAWGZ)

WIF non è l’unica meme coin più richiesta. Come accennato in precedenza, l’interesse per i nuovi meme token in prevendita è in aumento, a causa del loro elevato potenziale a lungo termine.

Ad esempio, Base Dawgz ha raccolto quasi 2,4 milioni di dollari dalla prevendita in corso.

Gli esperti ritengono che le meme coin su chain Base – come Base Dawgz – potrebbero rappresentare una minaccia per le loro controparti Solana una volta che il mercato rialzista riprenderà. Infatti, solo un meme token della catena – Brett – ha una capitalizzazione di mercato di oltre 1 miliardo di dollari, mentre solo altri due token hanno una valutazione che supera i 100 milioni di dollari.

Grazie a concetti innovativi come i premi share-to-earn e staking, i trader intelligenti credono che DAWGZ sia sulla buona strada per diventare la prossima grande meme coin su rete Base.

Inoltre, il progetto di meme coin ha adottato lo status multi-chain, il che significa che sarà attivo su Ethereum, Solana, BNB Smart Chain e Avalanche, insieme a Base. Questa strategia potrebbe aumentare la sua visibilità tra gli investitori che cercano la migliore criptovaluta da acquistare ora.

Pepe (PEPE)

Restando in tema di meme coin, gli esperti continuano a sostenere Pepe come una delle migliori criptovalute su cui investire.

Pepe coin ha raggiunto la sua massima capitalizzazione di mercato di 7,1 miliardi di dollari. A causa del crollo del mercato delle criptovalute, la sua valutazione è attualmente pari a soli 3,9 miliardi di dollari. Ciò significa che gli investitori che acquistano il calo di Pepe oggi potrebbero vedere rendimenti 2x se la meme coin semplicemente testasse nuovamente il suo massimo storico.

Tuttavia, la maggior parte degli esperti ritiene che la traiettoria rialzista del PEPE non si fermerà qui. Molti si aspettano di ribaltare Shiba Inu durante questo ciclo rialzista, dando anche del filo da torcere a Dogecoin.

99Bitcoin (99BTC)

Il successo di Chainlink ha dimostrato l’importanza di fondamentali solidi nel mercato delle criptovalute. Per lo stesso motivo, i trader smart-money sono ottimisti su un nuovo token BRC-20 – 99Bitcoins – e suggeriscono la possibilità di rendimenti 10x.

Uno dei motivi alla base di questo ottimismo è il consolidato sostegno della comunità di 99Bitcoins. In effetti, la sua piattaforma educativa sulle criptovalute è stata lanciata ancor prima di Ethereum e ora conta quasi 3 milioni di abbonati sul suo sito web e su YouTube.

Se anche solo la metà di questi abbonati diventasse titolare di token, 99BTC potrebbe emergere come una delle criptovalute più performanti.

I possessori di token hanno diritto a numerosi vantaggi, tra cui premi di staking, segnali di trading alfa e accesso a gruppi VIP esclusivi. Possono anche partecipare all’airdrop di 99Bitcoins, che assegnerà oltre $ 1000 in Bitcoin a 99 fortunati vincitori.

Di conseguenza, 99BTC è già molto richiesto e ha raccolto oltre 2 milioni di dollari durante la sua prevendita.