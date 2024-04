Ecco perché BONK e PEPE hanno sovraperformato rispetto alle altre meme coin mentre le balene investono su Dogeverse

Mentre il mercato delle criptovalute sta vivendo una correzione oggi, con alcune altcoin, comprese le meme coin, negoziate in rosso nelle ultime 24 ore, il settore delle meme coin ha effettivamente registrato guadagni positivi negli ultimi sette giorni.

Tra le migliori monete, BONK, una moneta meme basata su Solana, ha sovraperformato le altre principali meme coin con un pump dell’85%, mentre PEPE è cresciuta del 51%. Anche altre meme coin hanno registrato guadagni, anche se in misura minore.

Allo stesso tempo, una nuova meme coin chiamata Dogeverse, che ha lanciato la sua prevendita all’inizio di questo mese, ha raggiunto un importante traguardo raccogliendo oltre 10 milioni di dollari.

Fonte: CoinMarketCap / memes

BONK esplode, occhi alla quota $ 0,000035

BONK viene attualmente negoziato intorno a 0,000027$ dopo l’impressionante crescita di questa settimana. La moneta ha raggiunto il massimo storico di circa 0,000037 dollari all’inizio di marzo ed è stata negoziata all’interno di un canale discendente fino a martedì, quando finalmente è uscita da questo schema ed è entrata in quella che potrebbe essere descritta come una “modalità di scoperta”.

Revolut, un’importante piattaforma bancaria digitale, ha quotato BONK il 23 aprile, il che potrebbe aver contribuito all’impennata dei prezzi. Questo elenco è importante per BONK poiché aumenta la sua esposizione e accessibilità a una base di utenti più ampia.

Da un punto di vista tecnico, il Relative Strength Index (RSI) per BONK è attualmente pari a 54, indicando che l’asset non è né ipercomprato né ipervenduto.

Inoltre, la linea della media mobile di convergenza e divergenza (MACD) si trova al di sopra della linea del segnale MACD, suggerendo uno slancio rialzista. Tuttavia, in base al trend attuale, la linea MACD potrebbe presto scendere al di sotto della linea del segnale MACD, segnalando potenzialmente un’inversione ribassista.

In caso di forti pullback o crolli del mercato, il livello di 0,0000132 $ dovrebbe fungere da forte supporto, poiché coincide con la media mobile a 200 giorni. Questo livello cruciale potrebbe fornire una potenziale opportunità di acquisto per i trader.

Guardando al futuro, BONK potrebbe potenzialmente puntare al livello di resistenza di $ 0,000035. Anche se non ci sono stati annunci o sviluppi importanti da parte del team BONK che potrebbero spiegare la recente crescita dei prezzi, i trader potrebbero investire in asset più speculativi come le meme coin a causa del sentimento generale rialzista nel mercato.

PEPE persegue il livello di resistenza di $ 0,00009

PEPE, la seconda moneta meme con la migliore performance di questa settimana, ha registrato un aumento di valore del 51%. Il grafico PEPE/USDT mostra un modello simile a BONK, con PEPE che esce da un canale discendente durante la crescita di questa settimana. Attualmente il suo valore è intorno a $ 0,000078 al momento della stesura di questo articolo.

L’RSI per PEPE è pari a 60, indicando che l’asset è in un sano trend rialzista senza essere ipercomprato. Similmente a BONK, la linea MACD è al di sopra della linea del segnale MACD, suggerendo uno slancio rialzista.

In caso di pullback significativi o crolli del mercato, il livello di 0,000028$ dovrebbe fungere da forte supporto per PEPE, poiché coincide con la media mobile a 200 giorni.

Guardando al futuro, PEPE potrebbe potenzialmente puntare al livello di resistenza di $ 0,00009. Come BONK, non ci sono stati annunci importanti da parte del team PEPE che potrebbero spiegare direttamente il recente aumento dei prezzi.

Coinbase ha inizialmente annunciato l’introduzione dei contratti futures su Pepe l’11 aprile. Sebbene il lancio abbia incontrato battute d’arresto tecniche, che hanno portato a una pausa delle negoziazioni fino al 23 aprile, questo sviluppo potrebbe aver contribuito al sentiment positivo attorno a PEPE.

Dato lo slancio attuale e le condizioni di mercato positive per i meme, PEPE potrebbe potenzialmente continuare la sua traiettoria rialzista e puntare al successivo livello di resistenza di 0,00009 dollari.

La prevendita di Dogeverse supera i 10 milioni di dollari

Dogeverse è una nuova meme coin che ha recentemente lanciato la sua prevendita e ha già attirato le cripto-balene raccogliendo ben oltre 10 milioni di dollari.

Il progetto prende ispirazione da Dogecoin e mira a creare un divertente token che possa essere facilmente negoziato e utilizzato su diverse reti crypto, cosa che non abbiamo mai visto finora nel settore delle meme coin.

L’approccio unico di Dogeverse risiede nel suo focus sulla compatibilità multi-chain, distinguendolo dai concorrenti che tipicamente si concentrano su blockchain individuali come Solana, Avalanche e BNB Chain.

Questa compatibilità multi-chain consente un’adozione e un’interconnessione più ampie, consentendo agli utenti di effettuare transazioni e interagire senza problemi con il token su varie reti blockchain.

Come comprare Dogeverse

Per comprare Dogeverse ($DOGEVERSE), gli investitori interessati possono seguire questi passaggi:

Visita il sito thedogeverse.com/it (attenzione ai siti falsi) Compra token Dogeverse utilizzando criptovalute popolari come Ethereum, BNB, Polygon e Avalanche. Utilizza la tecnologia Wormhole e Portal Bridge per richiedere, archiviare e negoziare token $DOGEVERSE su varie reti blockchain. Tieni d’occhio l’avanzamento della prevendita per sfruttare gli aumenti di prezzo e proteggere i tuoi token prima di raggiungere gli obiettivi di raccolta fondi.

Questa nuova moneta meme ha una fornitura totale di 200 miliardi di token. Di questa offerta totale, 30 miliardi di token (15%) sono destinati alla prevendita. Altri 20 miliardi di token (10%) sono riservati a fini di staking, consentendo ai detentori di guadagnare premi partecipando al processo di convalida della rete.

50 miliardi di token (25%) sono dedicati ai fondi di progetto, che verranno utilizzati per supportare lo sviluppo, il mantenimento e l’espansione dell’ecosistema delle meme coin. Inoltre, 20 miliardi di token (10%) sono accantonati per disposizioni di liquidità, garantendo liquidità sufficiente per operazioni di trading senza intoppi.

Gli sforzi di marketing svolgono un ruolo cruciale nel successo di qualsiasi progetto di criptovaluta e questa moneta meme ne riconosce l’importanza stanziando 50 miliardi di token (25%) per scopi di marketing.

Conclusioni

Il settore delle meme coin ha dimostrato la sua resilienza e popolarità, con BONK e PEPE in testa questa settimana, superando le altre principali meme coin. Sebbene le ragioni alla base dei loro impressionanti guadagni rimangano per lo più speculative, è chiaro che i trader sono sempre più interessati ad asset ad alto rischio e ad alto rendimento come le meme coin.

Allo stesso tempo, l’emergere di Dogeverse e la sua prevendita di successo, che ha raccolto oltre 10 milioni di dollari, evidenzia la continua domanda di nuovi progetti di meme coin. L’approccio multi-chain di Dogeverse potrebbe potenzialmente distinguerlo dai suoi concorrenti.