Ecco perché la nuova crypto Sealana (SEAL) sta attirando i trader dei meme token

Dopo un inizio d’anno straordinario, Solana ha sbattuto contro un muro negli ultimi mesi, perdendo fino a 70 dollari dalla fine di marzo. Anche le meme coin che operano sulla rete SOL come Dogwifhat hanno registrato cali nelle ultime settimane, con il prezzo in calo del 27% nell’ultimo mese.

Mentre ciò accade, stanno emergendo nuovi progetti basati su Solana, consentendo agli investitori di essere ancora una volta i primi a entrare. Uno di questi token che è stato lanciato di recente e ha attirato l’interesse degli investitori è Sealana (SEAL).

Cos’è Sealana (SEAL)?

Sealana è una nuova aggiunta alla famiglia delle meme coin sulla blockchain di Solana ed è attualmente in fase di prevendita. Nei primi giorni dal suo lancio, questo token a tema sigillo ha accumulato un impressionante finanziamento di 129.608 dollari.

Destinato agli investitori ad alto rischio, SEAL mira a replicare il successo dei token meme basati su SOL che sono diventati virali. Attualmente, 1 SOL equivale a 6.900 $SEAL. Ispirato al personaggio di World of Warcraft nel popolare cartone animato per adulti South Park, SEAL si descrive come una foca paffuta che ha fatto un tuffo profondo nel Mare di Solana.

Il meme gioca sull’essere un trader degen ossessionato che cerca di trovare la prossima meme coin virale di Solana a salire, che in effetti potrebbe essere se stessa agli occhi degli influencer crittografici.

Secondo il popolare canale YouTube sulle criptovalute 99Bitcoins, “La prossima grande meme coin di Solana e l’ossessione per la degenerazione potrebbero infatti essere Sealana. Non penso che questo Sigillo debba viaggiare troppo lontano (per trovare la prossima meme coin virale).”

Riuscirà $SEAL a replicare le prestazioni di WIF e BONK?

SEAL sta cercando di replicare i successi di altre importanti meme coin sulla rete come $WIF e $BONK, che hanno già ottenuto guadagni significativi dal lancio. Dogwifhat è stata una delle storie di successo più citate nel mercato delle meme coin negli ultimi anni, passando da un minimo di 0,0677 dollari nel gennaio 2024 a un massimo di 4,85 dollari il 31 marzo.

Il WIF è ora in calo del 44% rispetto a questo picco, con un’attuale capitalizzazione di mercato di 2,7 miliardi di dollari. Con il prezzo ora significativamente più alto, con una valutazione elevata, gli investitori probabilmente stanno cercando opportunità in monete a bassa capitalizzazione come SEAL.

Anche Bonk ha registrato impennate considerevoli, raggiungendo anche il massimo storico (ATH) nel marzo di quest’anno, quando il suo prezzo è salito a $ 0,00004704. Come con il WIF di cui sopra, BONK viene ora scambiato oltre il 40% al di sotto di questo punto, tuttavia, la sua capitalizzazione di mercato rimane relativamente alta a 1,5 miliardi di dollari.

La prevendita di Sealana ha attualmente un prezzo in SOL, il che significa che più aumenta il prezzo di SOL, più dovrai pagare per possedere i token $SEAL. Al momento in cui scrivo, Solana viene scambiato a 138 dollari, dopo un rally di prezzo di 20 dollari all’inizio della sessione. Ciò significa che il prezzo richiesto per possedere SEAL non farà altro che aumentare con il passare del tempo.

