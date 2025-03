Eclissi parziale di Sole il 29 marzo: spettacolo visibile in Italia

Il 29 marzo sarà un giorno speciale per gli appassionati di astronomia: un’eclissi parziale di Sole sarà visibile in gran parte dell’Italia, regalando uno spettacolo celeste unico. L’evento astronomico di marzo sarà particolarmente osservabile nelle regioni settentrionali e centrali, mentre alcune aree del Sud, come Basilicata, Calabria, Sicilia e parte della Puglia, non potranno assistere al fenomeno. Il momento di massima copertura del disco solare è previsto intorno a mezzogiorno, con orari che variano leggermente da città a città. A Roma, ad esempio, il fenomeno sarà visibile dalle 11:34 alle 12:33.

Questo straordinario spettacolo non sarà limitato all’Italia: l’eclissi sarà infatti visibile anche in Europa centrale e settentrionale, in alcune zone del Nordafrica, in Russia e in Nord America.

Caratteristiche dell’eclissi

A differenza delle eclissi totali, in cui il Sole viene completamente oscurato dalla Luna, durante questa eclissi parziale di Sole una parte del disco solare rimarrà visibile. Sebbene non ci sarà un completo oscuramento del cielo, in alcune località il Sole potrebbe assumere una suggestiva forma di mezzaluna, dando vita al fenomeno noto come “corna solari”, particolarmente visibile all’alba o al tramonto.

Come seguire l’evento in sicurezza

Osservare il Sole, anche durante un’eclissi parziale, richiede l’adozione di specifiche precauzioni per proteggere la vista. Gli esperti consigliano di utilizzare esclusivamente occhiali e filtri solari certificati.

Per chi non potrà osservare il fenomeno dal vivo, l’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) trasmetterà l’INAF diretta eclissi sui suoi canali YouTube e Facebook di EduInaf. La trasmissione inizierà alle 11:15 e includerà immagini dai telescopi dell’INAF, grazie alla collaborazione con l’Unione Astrofili Italiani e l’Osservatorio Astronomico della Valle d’Aosta. Durante la diretta, gli esperti saranno disponibili per rispondere alle domande del pubblico in chat.

Questa eclissi rappresenta un’opportunità imperdibile per avvicinarsi al mondo dell’astronomia e riscoprire il fascino di quei fenomeni celesti che continuano a meravigliare l’umanità.