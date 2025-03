Eclissi totale della Luna di sangue: un evento straordinario

Rosso intenso, rame antico, arancio profondo. I colori della prossima eclissi totale di Luna promettono uno spettacolo imperdibile all’alba del 14 marzo 2025, quando il nostro satellite si tingerà delle sfumature che le hanno fatto guadagnare il suggestivo soprannome di Luna di sangue.

Il fenomeno inizierà alle 4:57 (ora italiana) con l’ingresso nella penombra, per poi entrare nell’ombra terrestre alle 6:09. Purtroppo, gli osservatori italiani potranno assistere solo alle fasi iniziali dell’evento, poiché la Luna tramonterà poco dopo l’ingresso nell’ombra. Il momento culminante dell’eclissi, previsto per le 7:59, sarà visibile esclusivamente dalle Americhe.

“Ad occhio nudo sarà possibile notare il leggero oscuramento dovuto alla penombra, mentre ben più marcato sarà il ‘morso’ dell’ombra poco prima che la Luna tramonti”, spiega Gianluca Masi, responsabile scientifico del Virtual Telescope Project. Per chi non vorrà perdere lo spettacolo completo, il Virtual Telescope trasmetterà l’evento in diretta streaming, avvalendosi di un network di astrofotografi dislocati tra Stati Uniti, Panama e Canada.

La magia cromatica dell’eclissi

La particolare colorazione rossastra che caratterizza la Luna durante un’eclissi totale è il risultato di un affascinante processo ottico. Quando la Terra si interpone tra Sole e Luna, la nostra atmosfera filtra i raggi solari, assorbendo le componenti blu dello spettro e lasciando passare quelle rosse, che vengono proiettate sulla superficie lunare. In pratica, è come se il nostro satellite venisse illuminato contemporaneamente da tutti i tramonti e le albe del pianeta.

Un dettaglio meno noto è la possibile presenza di un alone azzurrino ai margini dell’ombra principale, fenomeno causato dall’ozono atmosferico che inverte il processo di filtrazione, trattenendo i raggi rossi e permettendo il passaggio di quelli blu.

Un fenomeno ciclico da non perdere

Le eclissi lunari si verificano mediamente due volte all’anno, quando Sole, Terra e Luna si trovano perfettamente allineati durante la fase di Luna piena. Questa particolare eclissi totale avrà una caratteristica aggiuntiva: avverrà quando la Luna si troverà vicino all’apogeo, il punto di massima distanza dalla Terra, circa 406.000 chilometri.

L’evento completo si protrarrà per circa sei ore, con la fase di totalità che durerà poco più di un’ora. Daniel Brown della Nottingham Trent University sottolinea come “l’unica luce solare che raggiunge la Luna viene piegata e dispersa mentre attraversa l’atmosfera terrestre”, creando l’effetto visivo più affascinante del nostro cielo notturno.

Calendario astronomico di primavera

Il calendario astronomico di marzo 2025 sarà particolarmente ricco. Dopo l’eclissi lunare del 14, infatti, il 29 marzo sarà la volta di un’eclissi solare parziale, visibile da Canada orientale, Europa, Russia settentrionale e Africa nordoccidentale. In questo caso, la Luna si frapporrà parzialmente tra Sole e Terra, oscurando una porzione della nostra stella. Gli esperti raccomandano cautela nell’osservazione, ricordando l’importanza di utilizzare filtri adeguati per proteggere la vista.

Questi eventi rappresentano opportunità preziose non solo per gli appassionati di astronomia, ma per chiunque desideri alzare lo sguardo e meravigliarsi davanti allo spettacolo del cosmo. La magia dei colori della Luna durante un fenomeno astronomico come questo è un invito a riscoprire il fascino dell’universo che ci circonda.