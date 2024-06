Elezioni online: Perché il voto tramite smartphone è ancora un'illusione

Negli ultimi anni, la tecnologia ha trasformato molti aspetti della nostra vita quotidiana. Dalla comunicazione agli acquisti, quasi tutto può essere fatto tramite uno smartphone. Tuttavia, nonostante questi avanzamenti, il voto tramite smartphone non è ancora una realtà diffusa. Ma perché?

Perché non votiamo online o con lo smartphone alle elezioni europee?

Ecco un approfondimento sui principali ostacoli e considerazioni che impediscono l’adozione di questo metodo di voto.

1. Sicurezza Informatica

I dispositivi mobili e le piattaforme online sono costantemente bersagli di attacchi informatici. Nonostante gli avanzamenti nella sicurezza digitale, la possibilità di hacking, malware e altre forme di cyber attacchi rappresenta una minaccia significativa. Un’elezione compromessa da un attacco informatico potrebbe avere conseguenze devastanti per la democrazia di un paese.

Garantire che ogni voto sia registrato correttamente e non alterato è una sfida enorme. Nei sistemi online, è complesso assicurare che i dati non vengano manipolati una volta inviati.

2. Verifica dell’Identità

Stabilire con certezza l’identità di chi vota è fondamentale. I metodi attuali di verifica online, come password, SMS di conferma o riconoscimento biometrico, possono essere vulnerabili a furti di identità e altre forme di frode.

Con il voto tramite smartphone, la possibilità di frode elettorale aumenta. Senza un controllo fisico e diretto dell’identità, risulta difficile garantire che chi vota sia effettivamente l’elettore registrato.

3. Privacy e Anonimato

La segretezza del voto è un principio fondamentale della democrazia. Votare tramite smartphone potrebbe esporre gli elettori a pressioni esterne o a controlli non autorizzati. Garantire che l’elettore possa votare in totale privacy e senza coercizioni è molto più complesso in un ambiente online.

In un contesto familiare o sociale, un elettore potrebbe essere influenzato o costretto a votare in un certo modo. Questa dinamica è molto più difficile da prevenire rispetto al voto in una cabina elettorale controllata.

4. Accessibilità e Inclusione

Non tutti gli elettori hanno accesso a uno smartphone o a una connessione internet affidabile. Le persone anziane, quelle con disabilità, o coloro che vivono in aree rurali o economicamente svantaggiate potrebbero essere escluse dal processo elettorale.

Non tutti hanno le competenze necessarie per utilizzare la tecnologia in modo sicuro ed efficace. Questa disparità nelle competenze digitali potrebbe creare barriere significative per una parte della popolazione.

5. Fiducia nel Sistema Elettorale

La fiducia nel processo elettorale è essenziale per la legittimità di qualsiasi elezione. I sistemi di voto online devono essere completamente trasparenti e facilmente auditabili per garantire che i risultati siano accurati e non manipolati. Questo livello di trasparenza è difficile da raggiungere con i sistemi attuali.

Anche se un sistema di voto tramite smartphone fosse tecnicamente sicuro, la percezione pubblica della sicurezza e dell’affidabilità potrebbe essere scettica. La mancanza di fiducia nel sistema potrebbe portare a una diminuzione della partecipazione elettorale e a contestazioni dei risultati.

6. Interferenze Esterne

Le elezioni sono bersagli naturali per le interferenze straniere. Un sistema di voto tramite smartphone potrebbe essere più vulnerabile a tentativi di manipolazione da parte di attori esterni, compromettendo l’integrità del processo elettorale.

Ci sarà mai un sistema di voto interamente digitale?

Nonostante i progressi tecnologici, il voto tramite smartphone presenta ancora troppi rischi e sfide per essere adottato su larga scala. La sicurezza informatica, la verifica dell’identità, la privacy, l’accessibilità, la fiducia nel sistema e le possibili interferenze esterne sono tutte considerazioni critiche che devono essere affrontate. Fino a quando non saranno sviluppate soluzioni che possano garantire la sicurezza e l’integrità del processo elettorale, il voto online tramite smartphone rimarrà una prospettiva futura piuttosto che una realtà attuale.

Per arrivare a votare senza necessità di recarci fisicamente al seggio, andrà creato una struttura informatica in grado di verificare al 100% l’identità del votante, garantendo la privacy assoluta e riducendo al minimo il rischio di manipolazione e interefenze esterne.