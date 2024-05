Elon Musk avverte: l'I.A. ci ruberà il lavoro

In occasione di Viva Tech 2024 di Parigi, ovvero il più grande salone dell’innovazione in Europa, Elon Musk è tornato a lanciare strali sull’intelligenza artificiale, e su un futuro, in molti settori, in cui la presenza umana sarà praticamente azzerata. Non è la prima volta che ne parla, questa volta ha spiegato con maggior chiarezza il suo pensiero.

Ci pensa l’intelligenza artificiale

Con il suo solito stile tranchant, Elon Musk senza mezzi termini ha detto: “Probabilmente nessuno di noi avrà un lavoro in futuro. Se vuoi fare un lavoro che assomiglia a un hobby, potrai farlo. Altrimenti, l’intelligenza artificiale e i robot forniranno tutti i beni e i servizi di cui hai bisogno“. Anche Bill Gates era arrivato a considerazioni simili poco tempo fa, segno che, con l’evoluzione sempre più veloce dell’intelligenza artificiale, quella che poteva sembrare uno scenario da fantascienza diventa ogni giorno sempre più plausibile. Elon Musk ha aggiunto però che per arrivare a questo estremo c’è bisogno di una società intrinsecamente molto ricca, dotata, citandolo di “reddito universale alto”. In tal senso ha aggiunto che è molto preoccupato di come le persone vivranno emotivamente in una società del genere: “Se i computer e i robot possono fare quello che fai tu ma molto meglio di te, ha ancora senso la vita? E se il ruolo degli umani fosse proprio quello di dare un senso all’intelligenza

Inoltre Elon Musk ha recentemente invitato i genitori a limitare l’esposizione dei loro figli ai social media. Secondo lui, questi strumenti sfruttano l’intelligenza artificiale per manipolare le persone, alimentando una dipendenza simile a quella da una droga. L’intelligenza artificiale ha subito un’evoluzione sbalorditiva negli ultimi anni, lasciando governi, aziende e cittadini a rincorrere il modo migliore per utilizzarla in modo responsabile. Tuttavia, gli esperti rassicurano che alcuni lavori rimarranno indispensabili, soprattutto quelli che richiedono una forte interazione emotiva, che nessuna intelligenza artificiale super sviluppata riuscirà mai a sostituire.