eTukTuk lancia il gioco P2E su App Store mentre la prevendita corre verso i 3,5 milioni di dollari

eTukTuk ($TUK), una criptovaluta per trasporti sostenibili potenziata dall’intelligenza artificiale, si sta avvicinando rapidamente alla soglia dei 3,5 milioni di dollari in prevendita, con l’entusiasmo che cresce per il lancio del suo nuovo gioco.

Recentemente ha presentato un nuovo gioco Play-to-Earn (P2E) chiamato Crazy Tuk Tuk Taxi, in cui gli utenti corrono per le affollate strade dello Sri Lanka, facendo salire e scendere i passeggeri per guadagnare $TUK.

Crazy Tuk Tuk Taxi è già stato lanciato nell’App Store di Apple e nel Google Play Store.

Un rinnovamento del sito web ha accompagnato il lancio, per rafforzare l’entusiasmo intorno al nuovo gioco. $TUK verrà utilizzato all’interno del gioco P2E per effettuare acquisti e accedere a contenuti esclusivi ma il token ha anche utilità nell’ecosistema di eTukTuk, come lo staking.

Il prezzo attuale di $ TUK è di $ 0,0325, ma la prevendita opera secondo un sistema di prezzi a più livelli. Ciò significa che il prezzo aumenterà in modo incrementale, con il prossimo rialzo tra tre giorni o quando la prevendita raggiungerà i 3,7 milioni di dollari.

La rinascita del GameFi: il 2024 si preannuncia come l’anno dei giochi P2E

Dopo che le meme coin hanno dominato nella prima metà del 2024, la narrativa di GameFi sta mostrando una forza relativa e la capitalizzazione di mercato totale del settore ha recentemente superato i 30 miliardi di dollari.

Il successo più diffuso arriva da Notcoin, che è aumentato del 78% questa settimana, raggiungendo una capitalizzazione di mercato di 2,9 miliardi di dollari nonostante il lancio solo tre settimane fa.

Anche Axie Infinity, il principale gioco P2E, ha avuto successo e ha registrato un incremento del 13% questo mese. Nel frattempo, Floki ha registrato un aumento del 74% questo mese.

E si prevede che queste cifre continueranno a crescere, con il settore GameFi che secondo le previsioni raggiungerà un valore di mercato di 126 miliardi di dollari entro il 2032.

Una parte significativa della crescita prevista del mercato dei giochi deriva dai progressi dell’intelligenza artificiale, che migliorano l’esperienza dell’utente personalizzando i contenuti, prevedendo le azioni degli utenti e ottimizzando la progettazione.

In definitiva, questo porta a giochi migliori che sono più accattivanti e fanno sì che gli utenti si intrattengano più a lungo.

E mentre il mercato dei giochi si sviluppa e gli investitori si preparano all’avanzamento della prevendita di eTukTuk, il progetto è ben posizionato per trarre vantaggio da una crescita di lungo periodo.

L’esperienza di gioco P2E di eTukTuk è diversa da qualsiasi altra cosa

I giochi P2E di ultima generazione, come Axie Infinity, erano bidimensionali nel concetto e nella grafica. Tuttavia, eTukTuk sta alzando il livello con un gameplay esaltante.

Sfrecciando per le strade dello Sri Lanka, i giocatori guidano tuk-tuk a tre ruote e corrono contro il tempo per trasportare i loro passeggeri tenendo d’occhio il livello della batteria. Migliori saranno le prestazioni del giocatore, maggiori saranno gli aggiornamenti dei veicoli e le città che sbloccherà, aiutandolo così a guadagnare più $TUK.

Gli utenti possono scambiare i propri token $TUK per altre criptovalute o utilizzarli per acquisti e staking in-game.

La funzione di staking è attiva e offre agli investitori un APY dell’82% che diminuirà man mano che lo staking pool cresce.

Il 4% dell’offerta totale del token è destinato ai premi di staking e un altro 6% è disponibile per l’acquisto in prevendita. Ciò equivale al 10% della fornitura totale di 2 miliardi di token del progetto.

Molto più di un semplice gioco: eTukTuk potrebbe essere la prossima criptovaluta 10X

Anche se ci sono tutte le possibilità che l’ultima iniziativa di eTukTuk possa renderlo celebre, il progetto rappresenta un movimento onnicomprensivo volto ad affrontare il cambiamento climatico.

eTukTuk sta sfruttando la potenza della tecnologia AI e della blockchain per realizzare trasporti urbani puliti, convenienti e accessibili nei paesi in via di sviluppo.

La sua tecnologia AI è orientata all’ottimizzazione dell’efficienza dei veicoli, contribuendo a ridurre il consumo di carburante e minimizzare la congestione del traffico per un trasporto più ecologico.

Ogni contributo alla prevendita di eTukTuk aiuta il progetto a raggiungere i suoi obiettivi per un futuro più sostenibile.

E poiché eTukTuk è alla guida del movimento dei trasporti ecologici e potenziati dall’intelligenza artificiale, $TUK è parte integrante di questo progetto.

Gli investitori possono accedere alla prevendita di eTukTuk sulle reti BSC ed Ethereum. La prevendita accetta pagamenti con BNB, USDT, ETH e carte bancarie.

Segui eTukTuk su X o unisciti al suo Telegram per rimanere aggiornato con gli ultimi sviluppi. In alternativa, visita il suo sito Web per acquistare e mettere in staking il token.