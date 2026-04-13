Euphoria 3 arriva oggi in Italia: dove vederla in streaming e quando escono le prossime puntate

Euphoria torna oggi, 13 aprile 2026, anche in Italia e la terza stagione debutta con una distribuzione già definita tra streaming e tv.

Per chi sta cercando dove vedere Euphoria 3, oggi la risposta è finalmente concreta. La nuova stagione debutta proprio in data 13 aprile 2026 su Sky Atlantic ed è disponibile anche in streaming su NOW. Dopo mesi di attesa, il ritorno della serie entra quindi nella programmazione reale anche per il pubblico italiano, senza dover passare da riferimenti esteri o guide pensate per il mercato americano.

È questo il punto più utile da chiarire per chi vuole iniziare subito a seguirla. Negli Stati Uniti la stagione è partita tra il 12 aprile, mentre in Italia l’arrivo è fissato per oggi, con una distribuzione che procede in contemporanea ravvicinata e con un episodio nuovo ogni settimana. Per chi aspettava una data certa, il calendario adesso è ufficialmente partito.

Dove vedere Euphoria 3 oggi

In questo momento il riferimento più semplice è NOW, che segnala la terza stagione disponibile dal 13 aprile in streaming. Sul fronte televisivo, invece, la serie passa su Sky Atlantic, che accompagna il debutto italiano con una programmazione settimanale. Questo rende il quadro abbastanza chiaro anche per chi non segue abitualmente le uscite HBO: in Italia la strada passa dall’ecosistema Sky.

È un dettaglio che conta, perché online continuano a circolare molte guide costruite per gli Stati Uniti, con riferimenti a piattaforme e modalità di visione che non coincidono con la disponibilità effettiva da noi. Per il pubblico italiano, invece, il punto è molto più semplice: la terza stagione è disponibile da oggi su NOW e su Sky Atlantic.

Come escono le nuove puntate

La stagione non viene caricata tutta insieme. Euphoria 3 segue infatti una distribuzione settimanale, con un nuovo episodio ogni lunedì. Questo significa che il debutto di oggi apre il calendario, ma le prossime puntate arriveranno gradualmente nelle settimane successive. È una formula ormai frequente per le serie più forti, pensata per mantenere alta l’attenzione più a lungo.

Per chi segue la serie con continuità, questo cambia anche il modo di guardarla. Non c’è la logica del binge watching immediato, ma quella dell’appuntamento fisso. E nel caso di Euphoria pesa ancora di più, perché il ritorno arriva dopo una pausa lunga e con un livello di attesa molto alto intorno ai personaggi, al cast e alla nuova fase della storia.

Perché oggi è una data importante per la serie

Il 13 aprile segna il ritorno effettivo di uno dei titoli più riconoscibili dell’universo HBO. Al di là della trama, la terza stagione arriva dopo anni di pausa e riporta al centro una serie che negli ultimi anni è diventata un punto di riferimento anche fuori dal pubblico abituale dei drama televisivi. Oggi, quindi, non conta soltanto il debutto del primo episodio: conta anche il fatto che Euphoria torni finalmente a occupare uno spazio preciso nel calendario delle uscite.

La cosa da sapere, in sostanza, è semplice: Euphoria 3 parte oggi in Italia, si vede su NOW e su Sky Atlantic, e proseguirà con episodi settimanali ogni lunedì. Per chi aspettava il momento giusto per recuperarla o ripartire da subito, quel momento è arrivato.