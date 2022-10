ExpressVPN ti protegge dai virus nascosti nelle applicazioni

Scegliere un servizio VPN premium come ExpressVPN, al posto di soluzioni gratuite spesso non affidabili, è ciò che dovresti fare se vuoi contare su una VPN che funzioni davvero, con accesso sicuro in tutto il mondo, protezione dei tuoi acquisti online, server ultraveloci e compatibilità con ogni dispositivo.

Se ti abboni adesso hai subito uno sconto di oltre 60 euro sul piano annuale, puoi contare sulla prova gratuita di 30 giorni e soprattutto sei certo che verrai protetto da eventuali applicazioni fraudolente. Adesso ti spieghiamo come funziona.

Come fa ExpressVPN a proteggerti anche dalle applicazioni che contengono virus

Considerato che ultimamente diverse aziende informatiche, inclusi alcuni produttori di PC, hanno distribuito per errore hardware e software infetti ai propri clienti è chiaro che una realtà come ExpressVPN ha capito come correre ai ripari sfruttando le tecnologie a sua disposizione.

Le stesse applicazioni che ti permettono di gestire la VPN sono state realizzate seguendo norme e procedure che includono l’utilizzo di chiavi crittografiche, modifiche al codice effettuate solo da personale autorizzato, controlli regolari delle modifiche e l’utilizzo di ambienti di build automatizzati per garantire una corrette produzione dei binari di produzione ai clienti.

Oltre ad una propria sicurezza interna, ExpressVPN lavora anche per proteggerti dai pericoli online. Precisiamo che non si tratta di un antivirus e non può essere sostituito il lavoro di una soluzione di sicurezza Premium, ma hai quantomeno la certezza che questa VPN lavora per andare sempre alla ricerca di potenziali minacce.

Ogni file e applicazione che scaricherai sotto la rete di ExpressVPN sarà sottoposta a un controllo preventivo, dandoti la certezza che nessun file infetto possa intrufolarsi nel tuo PC mascherandosi come un programma legittimo. Un servizio che trovi già incluso nel prezzo scontato di 60 euro, con garanzia di rimborso al 100% per i primi 30 giorni.

