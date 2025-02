Facebook introduce la cancellazione automatica delle dirette live

Una svolta per i contenuti video su Facebook: introdotta la cancellazione automatica per le dirette live dopo 30 giorni. La nuova politica, che si applica sia ai video futuri che a quelli già archiviati, rappresenta un cambiamento significativo per gli utenti della piattaforma, avvicinandosi agli standard di gestione dei contenuti adottati da altre piattaforme come Twitch e YouTube.

In passato, i video live venivano salvati senza limiti di tempo, ma con questa modifica gli utenti avranno un mese per decidere se conservare o eliminare i propri contenuti. Questo approccio segue l’esempio di Twitch, dove i video delle dirette vengono eliminati dopo 14 giorni (o 60 per i creator affiliati), e si distingue da YouTube, che consente di mantenere le dirette come video permanenti.

Gestione dei contenuti già archiviati

La nuova regola non si limita ai contenuti futuri: anche i video già salvati saranno soggetti alla archiviazione video automatica dopo 30 giorni. Per agevolare la transizione, Facebook ha previsto un periodo di 90 giorni in cui gli utenti potranno scegliere come gestire i propri contenuti. Durante questa finestra temporale, verranno fornite notifiche per guidare gli utenti attraverso tre opzioni principali:

Scaricare i video per conservarli localmente.

per conservarli localmente. Trasferire i contenuti su un servizio cloud collegato all’account.

su un servizio cloud collegato all’account. Convertire i video in reel, selezionando i momenti più significativi.

Procedure semplificate per il salvataggio

Per semplificare la gestione delle dirette live, gli utenti possono accedere al proprio profilo, selezionare il menu dei tre puntini e navigare nel “Registro attività”. Qui, utilizzando un filtro di ricerca, sarà possibile individuare i contenuti desiderati e scegliere se salvarli o trasferirli. Per il trasferimento verso un servizio cloud, basterà seguire le istruzioni contenute nella notifica relativa alla data di cancellazione.

Questa opzione offre maggiore flessibilità, permettendo agli utenti di preservare i propri ricordi digitali in modo pratico e sicuro.

Un cambiamento strategico

Con questa mossa, Facebook mira a allinearsi agli standard del settore, ottimizzando la gestione dei contenuti e riducendo l’impatto di video obsoleti o inutilizzati. Questo approccio non solo migliora l’esperienza utente, ma consente anche di ottimizzare le risorse della piattaforma, rafforzando la coerenza nella gestione dei contenuti.

Il cambiamento pone l’accento sull’importanza di una gestione responsabile dei contenuti digitali, offrendo strumenti semplici e intuitivi per aiutare gli utenti ad adattarsi alla nuova politica.