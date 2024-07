Facebook sotto accusa dall'Unione Europea: pratiche ingannevoli per il modello pagamento o consenso

L’Unione Europea ha aperto un’indagine formale su Meta, il colosso dei social media che controlla Facebook e Instagram. L’accusa mossa da Bruxelles è seria: pratiche ingannevoli per il modello “pagamento o consenso” che l’azienda ha introdotto sulle sue piattaforme. In cosa consiste questo modello? In sostanza, agli utenti viene data la possibilità di scegliere tra due opzioni, ovvero Pagare un abbonamento mensile per avere accesso a Facebook e Instagram senza pubblicità o utilizzare le piattaforme gratuitamente, ma con la visualizzazione di pubblicità personalizzate basate sui loro dati personali.

L’Unione Europea contesta il modo in cui Meta definisce il proprio servizio gratuito. Secondo l’UE, gli utenti non pagano solo con denaro, ma anche con i propri dati personali quando utilizzano la versione con pubblicità della piattaforma. Inoltre, l’Europa critica la strategia di Meta di presentare la scelta tra la versione gratuita con pubblicità e quella a pagamento in modo poco chiaro e ambiguo. Secondo le accuse, Meta spingerebbe gli utenti a scegliere in modo frettoloso, senza fornire loro il tempo e le informazioni necessarie per comprendere appieno le implicazioni di ogni scelta.

Didier Reynders, Commissario UE per la Giustizia, ha detto: “I consumatori non devono essere indotti a pensare che pagando un abbonamento non vedranno pubblicità o che Facebook sia davvero gratuito quando l’azienda continua a trarre profitto dai loro dati personali. Le aziende devono essere trasparenti su come utilizzano i dati degli utenti“.

Inutile dire che Meta ha rimandato al mittente le accuse di Bruxelles. Su The Verge Matt Pollard di Meta ha risposto alle accuse dicendo che ” gli abbonamenti come alternativa alla pubblicità sono un modello di business consolidato in molti settori. L’abbonamento per la rimozione degli annunci pubblicitari segue le direttive della più alta corte europea e siamo certi che rispetta la normativa europea“.