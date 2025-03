Fai brillare casa con il Robot Aspirapolvere Lavapavimenti Xiaomi in super offerta

Per rendere impeccabile casa senza il minimo sforzo, prova il Robot Aspirapolvere Lavapavimenti Xiaomi Vacuum X20+! In occasione della Festa delle Offerte di Primavera è disponibile su Amazon a soli 369 euro con uno sconto dell’8%.

La spedizione è gratuita ed è possibile anche effettuare il pagamento in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Approfitta il prima possibile della promozione, gli articoli potrebbero terminare da un momento all’altro!

Robot Aspirapolvere Lavapavimenti Xiaomi Vacuum X20+: tutte le funzionalità

Il Robot Aspirapolvere Lavapavimenti Xiaomi Vacuum X20+ è un alleato perfetto per le pulizie domestiche grazie ad una serie di funzionalità all’avanguardia.

Innanzitutto vanta una potenza di aspirazione della ventola integrata di 6.000 Pa: si sposta facilmente in tutta la casa rimuovendo efficacemente la polvere ostinata e i capelli da angoli difficili da raggiungere, vie di fuga del pavimento e spazi sotto i mobili.

Inoltre il dispositivo è doatato di un sacchetto per la polvere ad alta capienza che può continuare ad essere utilizzato fino a 75 giorni senza essere svuotato, oltre ad un serbatoio dell’acqua da 4 litri.

Allo stesso tempo, con una velocità di rotazione di 180 giri al minuto, i panni per lavaggio soddisfano tutte le esigenze di pulizia dei pavimenti rimuovendo efficacemente qualsiasi tipologia di macchia, ed in più il panno si solleva in modo intelligente per evitare di sporcare di nuovo il pavimento.

Per finire, grazie al sistema di aggiramento degli ostacoli con luce strutturata ad ampia area S-Cross, l’aspirapolvere è in grado di rilevare ed evitare gli ostacoli bassi con una percezione grandangolare.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.