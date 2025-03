Festa delle Offerte di Primavera: HUAWEI Watch Fit 3 in sottocosto su Amazon

Ecco per te un ottimo alleato per i tuoi allenamenti quotidiani che, grazie alle Offerte di Primavera, puoi acquistare ad un prezzo mini! Si tratta del HUAWEI Watch Fit 3, oggi disponibile su Amazon a soli 109 euro con uno sconto conveniente dell’8%.



HUAWEI Watch Fit 3: tutte le funzionalità

Il HUAWEI Watch Fit 3 è un compagno perfetto per la vita di tutti i giorni grazie al suo display AMOLED da 1.82″, con 1500 nits di luminosità massima e una risoluzione 347 PPI. In più, le sue cornici ultra sottili, l’elevato rapporto schermo-corpo e la luminosità automatica regalano una visualizzazione impeccabile anche sotto la luce diretta del sole.

Questo modello risulta essere innanzitutto perfetto per i tuoi allenamenti in quanto supporta oltre 100 modalità sportive ed anche l’auto-rilevamento di sei tipi di esercizio. In più, la funzione “smart suggest” ti consiglia attività da provare sulla base delle tue abitudini di allenamento, del consumo di calorie e persino delle condizioni meteorologiche.

Allo stesso tempo, ti permette di monitorare la tua salute 24 ore su 24 grazie ad una serie di sensori innovativi con i quali puoi tenere sotto controllo la frequenza cardiaca, il livello di SpO2, il livello di stress e la respirazione in ogni momento della giornata.



