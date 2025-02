Festival di Sanremo 2025: come vedere la serata inaugurale in streaming

Si alza il sipario sulla 75ª edizione del Festival della canzone italiana, in programma dall’11 al 15 febbraio 2025 al Teatro Ariston. In gara ci saranno 29 big, mentre la serata inaugurale sarà impreziosita dalla presenza di due superospiti d’eccezione: Jovanotti e Damiano David, frontman dei Måneskin.

Il Festival mantiene il suo format consolidato, articolato in cinque serate, ognuna con una propria identità. Le prime due serate vedranno gli artisti esibirsi davanti alla giuria della Sala stampa Ariston Roof, incaricata di stilare le prime classifiche provvisorie.

La terza serata sarà il momento più atteso dal pubblico, con gli artisti che interpreteranno celebri cover della musica italiana e internazionale, affiancati da ospiti speciali. Nella quarta serata, i concorrenti torneranno sul palco prima del gran finale di sabato 15 febbraio.

La presenza di Jovanotti e del leader dei Måneskin già nella serata d’apertura dimostra l’intento degli organizzatori di costruire un ponte tra generazioni musicali, combinando l’esperienza di un veterano del pop italiano con l’energia dirompente di una delle band più apprezzate a livello globale.

Questa edizione del Festival si prospetta come un appuntamento imperdibile per gli appassionati di musica italiana, confermando la capacità dell’evento di unire tradizione e innovazione, classico e contemporaneo, attirando milioni di spettatori e coinvolgendo anche ospiti internazionali.

Come vedere Sanremo 2025 in streaming dall’estero

