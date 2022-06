Fibra fino a 2.5 Gigabit? Ci pensa Vodafone Internet Unlimited

Le nostre case sono sempre più connesse tra smartphone, tablet, computer, smart TV e console, ma anche e soprattutto i tanti dispositivi smart che ci migliorano la vita domestica come lampadine intelligenti, smart speaker, videocamere di sorveglianza e chi più ne ha più ne metta.

L’offerta Internet Unlimited per la fibra Vodafone ci fa navigare su rete fissa fino a 2,5 Gbps facendo scegliere tra diverse versioni del piano per avere una connessione veloce e stabile che ci permetta di studiare, lavorare, giocare online o guardare programmi in streaming in modo fluido.

Vodafone Internet Unlimited: l’offerta per la fibra Vodafone senza vincoli

Le tre versioni del piano tariffario Vodafone Internet Unlimited hanno in comune la velocità di navigazione, che su rete FTTH arriva fino a 2,5 Gbps, l’invio gratuito del modem Vodafone Station dotato della funzionalità Wi-Fi Optimizer e l’assenza di costi di attivazione e vincoli di durata.

Il piano tariffario online più adatto alle nostre esigenze può essere attivato da questo indirizzo, dopo aver avviato una chat con un operatore Vodafone o aver ricevuto una telefonata da Vodafone, e ricevere gratuitamente a casa il modem.

Il piano tariffario Internet Unlimited è disponibile in tre versioni:

Una prima versione è riservata a chi è già cliente Vodafone sulla rete mobile . In questo caso il costo mensile del piano è di 24,90 euro;

. In questo caso il costo mensile del piano è di 24,90 euro; La seconda versione è disponibile per chi attiva una nuova linea telefonica o passa a Vodafone da un altro operatore e prevede un costo di 27,90 euro;

da un altro operatore e prevede un costo di 27,90 euro; La terza versione, Internet Unlimited V-MAX, ha un costo mensile di 32,90 euro e offre dei servizi aggiuntivi che rendono ancora più stabile l’uso della rete Vodafone.

Internet Unlimited V-MAX: tanti altri vantaggi a costo zero

Il piano Internet Unlimited V-MAX, oltre a includere la Vodafone Station dotata di Wi-Fi Optimizer come gli altri piani, comprende anche i servizi Sempre Connessi, l’ottimizzazione del segnale Wi-Fi in tutta la casa e Digital Privacy & Security Family.

Il servizio Sempre Connessi ci dà accesso a una rete mobile di backup che entra in funzione in caso di guasti o di malfunzionamenti della rete fissa. Non ha costi aggiuntivi e può essere utilizzato semplicemente tenendo inserita all’interno della Vodafone Station la SIM che verrà consegnata assieme al modem.

Chi attiva il piano tariffario Vodafone Internet Unlimited V-MAX ha anche la garanzia che il segnale telefonico raggiunge ogni angolo della casa. Al momento dell’installazione della rete, infatti, si riceve una telefonata da tecnici Vodafone che verificano la qualità del segnale e, se necessario, inviano gratuitamente uno o più Super Wi-Fi Extender, dei ripetitori del segnale da usare per coprire anche le zone più remote della casa.

Grazie al servizio Digital Privacy & Security Family, inoltre, possiamo navigare con maggiore sicurezza e protezione dai rischi di furto di dati o di identità.

Non solo. Oltre a tutti i vantaggi già compresi nel piano tariffario, chi attiva l’offerta sul sito internet Vodafone ha anche le chiamate gratis verso i numeri nazionali.

I piani possono essere disattivati in qualunque momento semplicemente restituendo la Vodafone Station entro 30 giorni dalla data di disattivazione del servizio. E, mantenendo attivo il piano per almeno 24 mesi, il costo della Vodafone Station viene azzerato.

In collaborazione con Vodafone