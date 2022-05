Finale di UEFA Champions League, come vederla gratis in streaming

Siamo alle battute conclusive di questa lunga stagione calcistica 2021-2022. Sabato 28 maggio alle ore 21:00 Liverpool e Real Madrid si contenderanno il titolo di Campioni d’Europa nella finale di UEFA Champions League che si svolgerà allo Stade de France di Parigi. La gara sarà trasmessa in diretta televisiva, in chiaro, su Canale 5 e su SkySportUno (canale 201 di Sky), SkySportFootball (canale 203), SkySport4k (canale 213) e SkySportHD (canale 251). Se invece siete interessati a scoprire dove e come vedere la partita in streaming in Italia, leggete la nostra piccola guida.

Finale di UEFA Champions League, come seguirla in streaming

La Finale di UEFA Champions League, come scritto prima, si terrà sabato 28 maggio 2022 dallo Stade de France di Saint-Denis, Parigi. Nel caso foste alla ricerca di soluzioni alternative a quelle descritte in precedenza, per guardare la sfida tra le squadre di Carlo Ancellotti e Jurgen Klopp potrete optare per tre servizi sempre di Sky, ma separati dall’abbonamento di casa: il primo è SkyGo, piattaforma resa disponibile con l’abbonamento domestico che permette di vedere in streaming e on demand gran parte dei contenuti di Sky.

La seconda opzione rimane invece NOW Tv, servizio sempre di Sky a pagamento che per 9,99 per due mesi vi permetterà di prendere il pacchetto che contiene anche la sfida di Parigi. Infine c’è Mediaset Play Infinity, la nuova applicazione per Smart TV, che da diverso tempo ormai in un unico servizio tutti i contenuti gratuiti delle reti Mediaset, oltre alla nuova offerta Infinity+.

Per quanto riguarda il match giocato, il Liverpool arriva a questa finale dopo aver dominato il suo girone di Champions League chiuso in testa a punteggio pieno, con 18 punti raccolti in sei giornate, e aver battuto agli ottavi di finale l’Inter e il turno dopo il Benfica. In semifinale gli inglesi hanno poi eliminato il Villarreal. Anche il Real Madrid ha dominato il suo girone, chiuso al primo posto. Agli ottavi le merengues hanno eliminato con una grande rimonta interna il PSG, all’ennesimo fallimento europeo, ai quarti i campioni in carica del Chelsea, e in semifinale il Manchester City, altro team che nonostante gli ingenti investimenti annuali, continua a fallire in Europa.