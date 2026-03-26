Finire un videogioco può lasciare un senso di vuoto: perché succede secondo una nuova ricerca

Finire un videogioco molto coinvolgente può lasciare addosso una malinconia inattesa, e per molte persone non è solo nostalgia ma una vera fatica a tornare alla normalità dopo decine di ore passate dentro una storia che sembrava quasi una seconda vita.

Chi gioca da tempo conosce bene quella sensazione strana che arriva dopo i titoli di coda. Si chiude un gioco atteso per mesi, magari vissuto per settimane, e invece della soddisfazione piena resta un piccolo vuoto. Non è un’esperienza universale, ma è abbastanza comune da essere diventata oggetto di studio. Oggi quel disagio ha anche un nome più preciso: post-game depression, un’espressione usata per descrivere il senso di perdita, malinconia o spaesamento che può comparire quando finisce un videogioco particolarmente immersivo.

La parte più interessante è che non si parla di un semplice capriccio da appassionati. Alcuni ricercatori hanno provato a misurare questo stato emotivo con una scala dedicata, osservando come il coinvolgimento narrativo, il legame con i personaggi e la profondità del mondo di gioco possano rendere più difficile il ritorno alla routine. In altre parole, più un gioco riesce a farsi spazio nella testa e nelle abitudini di chi lo vive, più la sua fine può lasciare un contraccolpo.

Perché alcuni giochi lasciano più vuoto di altri

Non tutti i videogiochi producono lo stesso effetto. I titoli più brevi o più orientati alla partita veloce tendono a lasciare meno tracce emotive, mentre quelli lunghi, narrativi e costruiti attorno a scelte, relazioni e crescita del protagonista possono incidere molto di più. È uno dei motivi per cui gli RPG, i giochi di ruolo, vengono spesso percepiti come i più “pericolosi” da questo punto di vista: chiedono tempo, coinvolgimento, attenzione, e spesso portano chi gioca a creare un rapporto molto forte con il proprio avatar o con i personaggi centrali della storia.

Quando un’esperienza del genere finisce, non si interrompe soltanto un passatempo. Si chiude uno spazio mentale in cui per giorni o settimane si è tornati ogni sera. Si smette di frequentare un mondo che aveva regole, volti, suoni e obiettivi familiari. È proprio questa rottura a spiegare il senso di assenza che alcune persone descrivono dopo aver finito un grande gioco. Non è molto diverso da quello che può succedere dopo una serie particolarmente amata o un romanzo che ha accompagnato a lungo, ma nei videogiochi c’è un’aggiunta decisiva: la partecipazione attiva.

In un videogioco non ci si limita a osservare. Si decide, si sbaglia, si costruisce, si perde, si riprova. Questo rende il legame più intenso, perché la storia non passa soltanto davanti agli occhi, ma attraversa direttamente l’esperienza di chi gioca. Quando tutto questo si interrompe, il cervello non registra solo la fine di un contenuto, ma la chiusura di una relazione fatta di abitudini, attese e ricompense.

Il punto non è patologizzare il gioco

Qui bisogna stare attenti. Parlare di post-game depression non significa dire che i videogiochi causano automaticamente una depressione clinica, né che chi prova questo vuoto stia vivendo per forza un problema psicologico grave. Il rischio di semplificare troppo è alto, soprattutto quando si usa una parola forte come depressione. In realtà il senso corretto è un altro: alcune esperienze videoludiche possono produrre una fase emotiva di malinconia, ruminazione e disorientamento che merita di essere raccontata con precisione, senza allarmismi.

Per molte persone dura poco. Passano uno o due giorni, magari si ripensa al finale, si ascolta la colonna sonora, si rivede qualche scena e poi tutto rientra. In altri casi il gioco continua a occupare spazio più a lungo, rendendo meno interessanti altri contenuti e lasciando quella sensazione per cui nulla sembra all’altezza di ciò che si è appena concluso. Anche questo, però, non va letto subito come un segnale clinico: spesso è il riflesso di un coinvolgimento molto forte, non di una malattia.

Perché questa sensazione dice qualcosa anche sulla qualità dei videogiochi

Il fatto che un gioco possa lasciare un vuoto così netto racconta anche quanto il medium sia cambiato. Oggi molti titoli non sono soltanto intrattenimento rapido, ma esperienze capaci di costruire un legame profondo con chi sta dall’altra parte dello schermo. Parlare di emozioni legate alla fine di un videogioco significa riconoscere che queste opere, in certi casi, hanno raggiunto una forza narrativa e relazionale che non può più essere trattata come qualcosa di minore.

Alla fine quel senso di malinconia non è necessariamente un difetto. Può anche essere il segno che una storia ha lasciato il segno davvero, che un mondo immaginario è riuscito a diventare importante per un tratto di vita quotidiana. Il punto è capirlo per quello che è: un’esperienza emotiva reale, da leggere con misura, senza ridicolizzarla ma senza nemmeno trasformarla in qualcosa che non è.