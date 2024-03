Fire TV Stick e CUBE in OFFERTA a PREZZI STRACCIATI su Amazon fino al 45% di sconto

Le Fire TV di Amazon sono in offerta per San Valentino, un’occasione da non perdere per chi cerca un potente dispositivo di streaming per trasformare il proprio televisore in un centro di intrattenimento completo. Con una varietà di modelli e funzionalità, le Fire TV sono progettate per offrire un’esperienza di visione di alta qualità e accesso a un’ampia gamma di contenuti.

Acquista una Fire TV di Amazon e goditi un’esperienza di streaming di alta qualità

Con una Fire TV, puoi infatti accedere a un’ampia selezione di contenuti in streaming, tra cui film, serie TV, musica, giochi e molto altro ancora. Grazie alla potente tecnologia di streaming, potrai goderti video in alta definizione e audio di qualità superiore direttamente sul tuo televisore.

Inoltre, le Fire TV offrono una varietà di funzionalità aggiuntive, come il controllo vocale con Alexa, che ti consente di cercare contenuti, controllare dispositivi domestici intelligenti e molto altro ancora semplicemente usando la tua voce. Con le Fire TV, è anche possibile accedere a molte app popolari, come Netflix, Disney+, Prime Video, YouTube e molte altre.

Con il supporto per il Wi-Fi 6 e i principali formati HDR, Dolby Vision e Dolby Atmos Audio, Fire TV Stick 4K ti fa accedere ai contenuti più recenti in 4K. E grazie al suo processore estremamente rapido, ti permette di vivere la bellezza di film e serie TV in 4K Ultra HD sulla tua TV.

Nella confezione ci trovi tutto quello che ti serve, ed è semplicissimo da usare, basta che lo colleghi alla TV e in un attimo accedi rapidamente alle tue app preferite, ai programmi in diretta e alle sezioni che usi più di frequente dal menu principale.

Con prodotti come il Fire TV Stick, in offerta su Amazon scontato del 34% a soli 30€, grazie alle quali l’età del televisore non costituisce più un ostacolo all’accesso alle librerie multimediali e ai portali di streaming, e chi non ha una smart TV ma vuole comunque godersi film e serie preferite non deve sostituire il vecchio apparecchio.

I dispositivi Fire TV danno accesso a migliaia di app, Skill Alexa e svariati canali, oltre a migliaia di film e serie TV. È arrivato quindi il momento di godersi i contenuti preferiti su Netflix, YouTube, Prime Video, Disney+, Now, DAZN, Mediaset Play Infinity e RaiPlay. É anche possibile ascoltare canzoni, playlist, stazioni radio live e podcast, grazie ad Amazon Music, Spotify e Apple Music.

La terza generazione di Fire TV Cube è il miglior lettore multimediale per lo streaming di Amazon, con un nuovo processore octa-core da 2,0 GHz che lo rende più potente del 20% rispetto alla generazione precedente. Il processore potenziato aumenta la velocità di avvio delle app, rendendo l’esperienza con Fire TV la più fluida e scorrevole di sempre.

Con modelli disponibili per tutte le esigenze e i budget, le Fire TV di Amazon sono l’opzione ideale per trasformare il tuo televisore in un centro di intrattenimento completo. Approfitta delle offerte di Primavera e aggiungi una Fire TV al tuo sistema di intrattenimento domestico oggi stesso.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.