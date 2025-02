Firefox 136 rivoluziona il browsing: novità tra multimedia e design

Mozilla ha rivoluzionato la navigazione web con il rilascio di Firefox 136, introducendo innovazioni come le schede verticali e potenziando le capacità multimediali del browser grazie al supporto per la decodifica video hardware AMD e il formato HEVC.

La nuova interfaccia grafica segna un cambiamento significativo, consentendo agli utenti di organizzare le schede in verticale lungo il lato dello schermo. Questa disposizione si integra con una barra laterale personalizzabile che permette un accesso rapido a segnalibri e schede sincronizzate tra dispositivi, il tutto gestibile tramite un menu intuitivo nella barra degli strumenti.

Per quanto riguarda le prestazioni multimediali, Firefox compie un notevole passo avanti. Il supporto per la decodifica video tramite GPU AMD e la compatibilità con il formato HEVC garantiscono una riproduzione più fluida e un uso ottimizzato delle risorse di sistema. Inoltre, gli utenti che lavorano con la grafica apprezzeranno il miglioramento nel supporto alla trasparenza delle immagini in formato PNG durante le operazioni di copia.

La sicurezza rimane un pilastro fondamentale: il browser ora gestisce le connessioni in navigazione HTTPS in modo più intelligente, utilizzando HTTP solo quando strettamente necessario. Per gli utenti macOS, l’adozione della compressione LZMA nei pacchetti DMG rende l’installazione più veloce e leggera.

L’aggiornamento introduce anche miglioramenti nell’uso quotidiano del browser. La barra degli indirizzi ora offre Azioni rapide per eseguire comandi in modo immediato, mentre gli utenti Android possono contribuire attivamente segnalando eventuali problemi di compatibilità dei siti web.

Questo aggiornamento, previsto per marzo, ribadisce l’impegno di Mozilla nel fornire un’esperienza di navigazione avanzata, combinando innovazione tecnologica e attenzione alle esigenze degli utenti.