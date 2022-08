Fitbit annuncia la nuova generazione dei suoi wearable: Versa 4, Sense 2 e Inspire 3

Fitbit annuncia la nuova generazione dei suoi dispositivi indossabili, che combinano le funzionalità Fitbit per la salute e il benessere con le più avanzate funzioni di Google: Versa 4, Sense 2 e Inspire 3. Questi dispositivi sono ancora più sottili e confortevoli per essere indossati giorno e notte, senza la necessità di doverli caricare quotidianamente. Scopriamoli insieme.

La nuova generazione di dispositivi indossabili Fitbit è ora disponibile

Versa 4, lo smartwatch perfetto per il fitness; Sense 2, lo smartwatch più avanzato per monitorare la salute e il benessere, e Inspire 3, il tracker entry-level. Che il tuo obiettivo sia migliorare la tua salute mentale, allenarti per correre una maratona o iniziare un nuovo stile di vita più centrato sul benessere, ora hai a disposizione una linea di dispositivi facili da utilizzare tra cui poter scegliere.

L’accesso a informazioni sul tuo corpo, come il battito cardiaco a riposo, la saturazione dell’ossigeno (SpO2), il rilevamento del sonno e la risposta del tuo corpo a fattori di stress, ti consente di gestire al meglio il tuo benessere olistico. Ecco i nuovi prodotti da vicino:

Versa 4 è uno smartwatch focalizzato sul fitness, che offre più di 40 modalità di allenamento, statistiche in real time, GPS integrato e Minuti in Zona Attiva, oltre a funzionalità Premium tra cui il Livello di Recupero Giornaliero per raggiungere i tuoi obiettivi di attività fisica – tutto con una durata della batteria di 6 giorni e un design più sottile e leggero.

Sense 2 il nostro smartwatch più avanzato focalizzato sulla salute, con più di 6 giorni di durata della batteria, è in grado di supportarti nella gestione dello stress e nel monitoraggio della salute del cuore, grazie a sensori che rilevano segnali di fibrillazione atriale attraverso l’app ECG e l’algoritmo PPG (entrambi con approvazione FDA e certificazione CE), la variabilità del battito cardiaco, la temperatura della pelle e altro ancora. Include inoltre il nuovo sensore Fitbit che monitora i parametri cEDA per il monitoraggio costante dello stress.

Inspire 3 è un tracker divertente e facile da utilizzare, con una durata della batteria di ben 10 giorni, che ti consente di stare al passo con la tua salute. E’ un ottimo dispositivo entry-level con un display a colori, in grado di monitorare importanti metriche.

Prezzi e disponibilità