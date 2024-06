Floki aumenta di nuovo e la nuova meme coin P2E PlayDoge si avvicina ai 5 milioni di dollari in prevendita

Proprio quando sembrava che ogni speranza fosse perduta, Floki (FLOKI) è risorto. FLOKI è cresciuto del 7% nell’ultimo giorno e ora ha un valore di 0,00016$.

Nel frattempo, un nuovo progetto P2E a tema cane chiamato PlayDoge (PLAY) sta raccogliendo un sacco di soldi in prevendita mentre gli investitori si partecipano alla presale prima del suo lancio ufficiale.

FLOKI mostra segnali rialzisti dopo il rifiuto del supporto chiave

FLOKI ha avuto difficoltà ultimamente, ma sembra che finalmente potrebbero esserci segnali di rialzo.

Dopo quasi due settimane di movimento ribassista dei prezzi, che hanno visto FLOKI raggiungere $ 0,000158, il token ha trovato il supporto tanto necessario.

Il livello di 0,000158$ ha segnato un modello di inversione a doppio fondo, con gli acquirenti che si sono rifiutati di lasciare che FLOKI andasse ancora più in basso.

In effetti, il prezzo di FLOKI non chiudeva al di sotto di tale area dall’inizio di maggio.

E grazie al rimbalzo, il prezzo di FLOKI è aumentato del 13% durante la notte.

Anche se il prezzo si è leggermente ritirato, l’impennata ha riacceso l’entusiasmo degli investitori di lungo periodo. La domanda ora è se FLOKI potrà continuare a crescere.

L’open interest nei derivati ​​FLOKI continua a diminuire, ora a soli 17,6 milioni di dollari. Questa è una tendenza preoccupante che indica un calo di interesse per un token.

Tuttavia, come sapranno gli investitori in meme coin, le maree possono cambiare in un istante. Quindi, nonostante il calo dell’open interest, la recente azione sui prezzi di FLOKI sta dando speranza alla sua community online.

I piani di innovazione alimentano l’ottimismo per il futuro di FLOKI

Nonostante la recente volatilità, gli investitori di FLOKI hanno molto da aspettarsi.

Innanzitutto, c’è il gioco Valhalla P2E che sta già eseguendo una open alpha sulla chain BNB.

Una volta raggiunto la rete principale, i giocatori potranno guadagnare veri premi FLOKI mentre esplorano un mondo aperto e coinvolgente. È una delle caratteristiche chiave che distingue l’ecosistema FLOKI dai suoi pari.

Poi c’è il nuovo bot di trading Floki che verrà presto lanciato in versione beta.

Utilizzando FLOKI come token di utilità, il bot incasserà commissioni di transazione e le sfrutterà per acquistare e bruciare parte dell’offerta circolante.

Tuttavia, le ambizioni del team di sviluppo vanno oltre il semplice gioco e il trading.

Il team ha recentemente presentato una tabella di marcia con nuove idee, come carte di debito, conti digitali, una piattaforma di apprendimento e altro ancora.

Questo è un progetto che chiaramente cerca di andare oltre il semplice status di meme. Nel complesso, i segnali sembrano promettenti per il futuro di FLOKI.

PlayDoge cerca di rivoluzionare il concetto di P2E attraverso lo staking

Ma la meme coin che sta attirando più attenzione questa settimana non è FLOKI: è un nuovo arrivato chiamato PlayDoge che sta rapidamente diventando uno degli argomenti più caldi nel mondo delle criptovalute.

Questo progetto non è solo un’altra meme coin. È un ecosistema di gioco P2E che attinge alla nostalgia degli animali domestici virtuali degli anni ’90 come Tamagotchi.

I giocatori possono adottare, allevare e guadagnare token PLAY prendendosi cura dei propri compagni Doge.

Gli sviluppatori ritengono che questo tipo di ludicizzazione stimolerà l’interesse per PLAY. E finora hanno avuto ragione.

La prevendita di PlayDoge ha raccolto quasi 5 milioni di dollari da quando è iniziata alla fine di maggio. La FOMO è facile da capire poiché i token PLAY sono disponibili per soli $ 0,0051 ciascuno.

Questo prezzo aumenterà nel tempo, quindi chi investe il prima possibile viene ricompensato con i token al prezzo più basso possibile.

Gli investitori in prevendita possono anche mettere in staking i propri token PLAY per guadagnare più premi.

I rendimenti annuali sono quotati al 151%, quindi un investimento teorico di 10.000 token PLAY potrebbe crescere fino a 25.100 in un solo anno.

Questa impressionante configurazione di staking, combinata con le vibrazioni retrò di PlayDoge, sta suscitando un enorme interesse sul canale Telegram del progetto.

In definitiva, quando si tratta di meme coin P2E, FLOKI regna ancora sovrano.

Ma se PlayDoge mantiene questo slancio, potrebbe presto dare del filo da torcere a FLOKI.