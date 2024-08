Floki sponsor del Nottingham Forest della Premier League

Floki, l’ecosistema delle criptovalute, ha annunciato una partnership ufficiale con il Nottingham Forest Football Club per la prossima stagione in Premier League.

In qualità di partner ufficiale del club per le criptovalute, Floki utilizzerà la piattaforma EPL per ottenere visibilità globale.

Ciò include un display pubblicitario LED di tre minuti durante le partite casalinghe e il posizionamento del marchio su sfondi per interviste e conferenze stampa.

Questa collaborazione segna l’ingresso di Floki in uno dei campionati di calcio più seguiti al mondo, raggiungendo oltre 2,7 miliardi di spettatori a giornata. Oltre a promuovere la sua criptovaluta, Floki metterà in evidenza anche il suo marchio gemello, Valhalla, un gioco MMORPG.

La partnership fornirà a entrambi i marchi una visibilità sostanziale negli stadi, nelle piattaforme digitali e nei social media.

All’inizio di quest’anno, Kraken ha stretto una partnership con il Tottenham Hotspur, diventando il loro Official Sleeve Partner per tutte le squadre a partire dalla stagione 2024/2025. Come la partnership tra Nottingham e Floki, la collaborazione migliorerà l’esperienza dei fan attraverso contenuti ed eventi esclusivi.

Gli obiettivi di Floki

Questa partnership riflette la strategia più ampia di Floki per affermarsi come marchio leader nello spazio delle criptovalute. Sfruttando l’enorme pubblico globale della Premier League per migliorare la sua presenza sul mercato, si prevede che la campagna aumenterà la consapevolezza del marchio Floki poiché condividerà il palco con Valhalla per tutta la stagione.

Paul Bell, Chief Operating Officer del Nottingham Forest, ha espresso entusiasmo per la partnership, sottolineando l’approccio innovativo di Floki nel suo settore.

In Serie A l’Udinese ha di recente annunciato la nuova partnership con la meme coin APU Apustaja.