Fortnite rimborsa 100 dollari ai suoi utenti: come ottenerli subito

Nonostante il passare degli anni e l’avvento di nuovi titoli di ultima generazione, Fortnite rimane sulla cresta dell’onda ed è uno dei videogiochi più apprezzati in assoluto. Sia su PC che su console. Il recente aggiornamento che ha introdotto la nuova season e il revival della “mappa OG” non ha fatto altro che alimentare ulteriormente l’entusiasmo dei fan, che si sono riversati in massa sul Battle Royale per ottenere la Vittoria Reale.

Ma in tutto questo, per Epic Games non sono mai mancati i problemi e le controversie nel corso degli ultimi anni. Tra cause, cavilli legali, accuse di associazioni e via dicendo, la software house si è difesa con le unghie e con i denti. E dovrà continuare a farlo! Di recente, è emersa una notizia che potrebbe far felice anche te: milioni di utenti riceveranno 100 dollari di rimborso.

Fortnite rimborsa 100 dollari agli utenti: a chi spettano

Tutto parte dalla Federal Trade Commission, ossia l’agenzia governativa degli Stati Uniti a tutela dei consumatori, che ha avuto modo di analizzare le pratiche di compravendita effettuate dagli utenti all’intento dello store di Fortnite. Stando a quanto emerso, Epic Games avrebbe applicato alcuni comportamenti poco leciti riguardo le microtransazioni. In particolare, l’accusa è di “dark pattern”.

Ossia una sorta di modalità farlocca con la quale i giocatori vengono ingannati e spinti ad effettuare acquisti anche quando non necessario. E non solo, perché il problema riguarda anche il fatto che i bambini di qualsiasi età possano caricare soldi reali per comprare V-Bucks. Senza alcuna autorizzazione da parte di un adulto.

Per questo motivo, presto Fortnite dovrà rimborsare ben 72 milioni di giocatori con una cifra pari a circa 114 dollari a testa. Chiaramente si tratta di una soluzione riservata solo agli utenti che giocano dagli Stati Uniti, considerando che la sentenza è arrivata dalla FTC degli USA.