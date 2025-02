Foto, il social che riscopre l'essenza di Instagram: disponibile ora

Zero pubblicità, niente video, nessun like. Questa è la promessa di Foto, la nuova app dedicata agli appassionati di fotografia, ora disponibile sugli store iOS e Android dopo 18 mesi di test intensivi.

Un ritorno all’essenza della condivisione fotografica, quando le immagini erano le vere protagoniste dei social network. L’applicazione, sviluppata da un team di tre persone, si distingue come il social minimalista per eccellenza, eliminando ogni elemento di distrazione tipico delle piattaforme moderne.

La caratteristica distintiva di Foto è la sua semplicità: un feed cronologico puro, senza alterazioni delle proporzioni delle immagini e senza metriche visibili come follower o mi piace. Un approccio pensato per liberare gli utenti dalla pressione sociale che spesso accompagna i social media tradizionali.

Per sostenere il progetto, gli sviluppatori hanno introdotto diversi livelli di abbonamento. Gli utenti più rapidi potranno aderire al piano Pro+ a un prezzo speciale: 5 dollari al mese o 50 dollari all’anno, se si iscrivono entro l’8 marzo 2025. Successivamente, saranno disponibili due opzioni: Pro a 6 dollari mensili per otto portfolio e Pro+ a 10 dollari con portfolio illimitati.

Il futuro di Foto promette numerose novità. Per il 2025, il team prevede l’introduzione dei portfolio, nuovi strumenti per la scoperta dei contenuti e il lancio della versione desktop, consolidando l’obiettivo di creare uno spazio dedicato esclusivamente alla passione per la fotografia.

In un’epoca dominata da social network che privilegiano algoritmi complessi e pubblicità invasive, Foto si presenta come un’oasi di autenticità per chi desidera condividere e apprezzare le immagini nella loro forma più pura.