Friggitrice ad aria Aigostar con 7 funzioni pre-programmate a meno di 70€

Prova a rivoluzionare la tua cucina con un elettrodomestico che ti aiuterà a preparare piatti sani e gustosi allo stesso tempo! Si tratta della Friggitrice ad aria Aigostar Smart Cube, oggi disponibile su eBay a soli 69 euro con un mega sconto del 30%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Ma fai in fretta, la promozione è limitata e gli articoli stanno andando a ruba!

Friggitrice ad aria Aigostar Smart Cube: funzionalità e modalità di utilizzo

La Friggitrice ad aria Aigostar Smart Cube è un piccolo gioiellino che permette di cucinare qualsiasi tipologia di pietanza in modo salutare e gustoso allo stesso tempo.

Nello specifico il suo rapido riscaldamento interno con circolazione dell’aria a 360º ad alta velocità permette di cuocere i cibi senza oli aggiunti così da ridurre il consumo di oli grassi fino all’85% ma mantenendo in contemporanea la croccantezza esterna.

La sua modalità di utilizzo è più semplice che mai grazie allo schermo a LED su cui effettuare la regolazione manuale della temperatura da 80 ° C a 200ºC ed un tempo regolabile da 0 a 60 minuti. In più, anche i meno esperti in cucina potranno sbizzarrirsi sfruttando le 7 funzioni pre-programmate: patate, gamberi, pollo, manzo, carne, pesce, torta e mentenimento calore.

Un’altra caratteristica importante del dispositivo è la sua enorme capacità di 7 litri grazie alla quale è possibile preparare in contemporanea da 6-7 porzioni. Inoltre potrai optare tra la cottura tradizionale nel cestello o la cottura direttamente nel cassetto facendo una piccola regolazione nella maniglia.

