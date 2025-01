Friggitrice ad Aria Moulinex a meno di 80€: offerta a tempo limitatissimo

Ecco uno degli elettrodomestici da cucina che ormai è diventato un vero e proprio must-have in casa, e che oggi puoi acquistare con una spesa minima! Si tratta della Friggitrice ad Aria Moulinex Easy Fry & Grill, al momento disponibile su Amazon a soli 79 euro con uno sconto conveniente dell’11%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Approfitta il prima possibile della super offerta, gli articoli potrebbero terminare da un momento all’altro!

Friggitrice ad Aria Moulinex Easy Fry & Grill: tutte le funzionalità

La Friggitrice ad Aria Moulinex Easy Fry & Grill permette di ottenere risultati croccanti e dorati senza olio, con il 99% in meno di grassi aggiunti, così da aiutarti a seguire un regime alimentare sano ma con gusto.

In particolare questo modello si caratterizza per la sua tecnologia Extra Crisp che garantisce che i cibi siano sempre dorati e croccanti, con minimo olio o anche senza, consentendoti di risparmiare tempo e di preparare piatti con un minimo apporto calorico.

Allo stesso tempo la friggitrice è dotata di una griglia in alluminio pressofuso così da poter preparare anche carni succulente e verdure alla griglia perfette nel comfort di casa nella massima comodità e velocità.

La modalità di utilizzo è semplicissima anche per chi è alle prime armi in cucina in quanto hai a disposizione ben 8 programmi automatici per deliziare il palato con ricette variegate: patatine, crocchette, pollo, pizza, carne, pesce, verdure e dolci.

Per finire il suo design è super compatto ma il cestello ha una grande capacità di 4,2 litri quindi ideale per pasti familiari fino a 6 persone.​

Oggi la Friggitrice ad Aria Moulinex Easy Fry & Grill è disponibile su Amazon a soli 79 euro con uno sconto conveniente dell’11%. Approfitta il prima possibile della super offerta, gli articoli potrebbero terminare da un momento all’altro!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.