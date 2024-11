Frullatore Elettrico Laica a meno di metà prezzo: promo esclusiva solo su eBay

In ogni cucina non può mancare un buon frullatore per poter sbizzarrirsi tra ricette di ogni tipo! Per questo motivo non puoi farti scappare la promozione speciale sul Frullatore Elettrico Laica Xpro, oggi disponibile su eBay a soli 40 euro con un mega sconto del 63%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Approfitta il prima possibile dell’offerta bomba, gli articoli stanno letteralmente andando a ruba!

Frullatore Elettrico Laica Xpro: funzionalità e modalità di utilizzo

Il Frullatore Elettrico Laica Xpro è dotato di sei lame in acciaio inox, con un motore pro-power da 21.000 giri al minuto e 1200 watt di potenza.

La modalità di utilizzo è più semplice e versatile che mai in quanto può essere regolato fino a 10 livelli di velocità diversi o tramite i tre programmi automatici: pulse, ice crush e smoothie. Inoltre è dotato di una brocca graduata in vetro da 1750 ml quindi abbastanza grande da poter contenere tutte le preparazioni che preferisci.

Questo elettrodomestico, tra l’altro, ha uno speciale tappo ermetico attraverso il quale è possibile collegarlo ad una macchina sottovuoto LAICA per aspirare automaticamente tutta l’aria dalla brocca graduata mantenendo freschezza, colori omogenei, gusto e sapori degli ingredienti.

Nello specifico, quando gli ingredienti vengono frullati sottovuoto si ottiene un sapore pulito e naturale e gli strati non vengono separati dalle bolle d’aria. In più con l’assenza di aria si ottiene un succo vellutato grazie alla triturazione delle fibre alimentari, e si mantengono le proprietà organolettiche degli ingredienti come gli antiossidanti e le vitamine.

Oggi il Frullatore Elettrico Laica Xpro è disponibile su eBay a soli 40 euro con un mega sconto del 63%. La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Approfitta il prima possibile dell’offerta bomba, gli articoli stanno letteralmente andando a ruba!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.