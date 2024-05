Galaxy Ring: se questo è il prezzo, non sembra essere quello giusto

Galaxy Ring è l’ultimo dei wearable presentati da Samsung. L’anello smart, svelato per la prima volta in occasione della conferenza Galaxy Unpacked dello scorso gennaio, non ha ancora una data di uscita specifica, potrebbe però esser presente nel prossimo evento Unpacked, previsto per il prossimo mese di luglio, dove molto realisticamente sapremo molto di più su tanti nuovi dispositivi della casa coreana, come ad esempio i Galaxy Z Flip6 e Galaxy Z Fold6, senza dimenticare lato “indossabili” la linea 2024 dei Galaxy Watch. Anche se quindi non c’è un cronoprogramma definito per Galaxy Ring voci di corridoio, rumour e leak stanno iniziando ad uscire. Uno di questi riguarda il prezzo, non proprio popolare.

Concorrenza in casa per Samsung?

Secondo le indiscrezioni, il nuovo anello smart di Samsung potrebbe avere un costo non indifferente. Yogesh Brar, stima un prezzo compreso tra i 300 e i 350 dollari per il mercato statunitense. In India, il prezzo potrebbe essere ancora più alto, aggirandosi intorno alle 35.000 rupie, equivalenti a circa 387 euro al cambio attuale.

Queste cifre sono decisamente alte, soprattutto se confrontate con il costo di Galaxy Watch6. Il prezzo di listino di quest’ultimo smartwatch parte da 319 euro per la versione Bluetooth da 40 mm e arriva a 399 euro per quella LTE da 44 mm. Anello e smartwatch sono dispositivi molto diversi certo, ma grosso modo entrambi offrono le stesse funzioni. I leak più recenti di Galaxy Ring parlano di monitoraggio del battito cardiaco, del livello di ossigeno nel sangue (SpO2) e di altri parametri, oltre che per il monitoraggio dell’attività fisica e del sonno. Nulla quindi che non fa un Galaxy Watch, ma ovviamente la comodità di avere un anello come strumento di monitoraggio al posto di un orologio è innegabile. Prezzo a parte un altro leak ha fatto storcere il naso a molti: sempre secondo Yogesh Brar, Galaxy Ring potrebbe riservare l’accesso ad alcune funzione avanzate solo a chi sottoscriverà un abbonamento mensile, che dovrebbe essere non più alto di 10 dollari al mese.

Il riferimento è quello di Oura Ring 3: prezzo e business model sono simili. Quest’ultimo parte da 299 dollari per la versione Heritage, ma può arrivare a 549 dollari per la versione Rose Gold Horizon. Mentre l’abbonamento annuale per le funzioni avanzate costa 71.88 dollari.