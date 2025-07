Galaxy S25 Ultra a -32% è l'offerta Prime Day da cogliere al volo

Con le offerte del Prime Day 2025 si possono fare affari clamorosi come il Samsung Galaxy S25 Ultra a 1.099 euro, in una delle sue versioni più apprezzate: quella con 12 GB di RAM e 512 GB di storage. Il prezzo è fantastico, perché c’è un risparmio di 520 euro.

Galaxy S25 Ultra: non servono presentazioni

Il primo impatto è quello che conta, e qui la scocca in titanio lascia subito il segno. Le linee arrotondate e la sensazione di robustezza sono solo l’inizio: il Galaxy S25 Ultra si fa notare per la sua eleganza senza tempo, perfetta per chi desidera distinguersi con stile, senza rinunciare alla praticità. Le dimensioni studiate (7,76 x 0,82 x 16,28 cm) e il peso ben bilanciato (218 grammi) lo rendono sorprendentemente maneggevole, anche durante le giornate più intense.

La versione italiana, nella sofisticata colorazione Titanium Gray, oltre al chip Qualcomm Snapdragon 8 Elite ottimizzato per i Galaxy, offre 12 GB di RAM e 512 GB di storage, una combinazione che garantisce spazio e velocità anche per gli utenti più esigenti. Per chi non si accontenta, le prestazioni grafiche sono garantite dal ray tracing in tempo reale e dall’ottimizzazione Vulkan, portando il gaming mobile a livelli paragonabili alle console.

Il display da 6.9 pollici QHD+ Dynamic AMOLED 2X regala immagini vivide, colori intensi e neri profondi, rendendo ogni contenuto un piacere per gli occhi. E grazie alla batteria da 5.000 mAh, puoi contare su un’autonomia prolungata anche nelle giornate più impegnative.

Con la S Pen integrata, ogni appunto, schizzo o modifica fotografica diventa immediato e naturale, ideale per chi ama lavorare in mobilità o esprimere la propria creatività in ogni momento.

Gli appassionati di fotografia resteranno colpiti dalla ProVisual Engine, alimentata dal processore Snapdragon 8 Elite e supportata da algoritmi AI di ultima generazione. Il sensore principale da 200MP e il nuovo Ultra-Wide da 50MP assicurano scatti nitidi e dettagliati, anche in condizioni di luce difficile. Che si tratti di immortalare un panorama o un momento speciale, la qualità è sempre al top, senza bisogno di filtri o ritocchi eccessivi.

Non è solo una questione di hardware: la svolta è Galaxy AI, un ecosistema che trasforma il dispositivo in un assistente personale pronto a rispondere in linguaggio naturale, aiutandoti a gestire appuntamenti, comunicazioni e molto altro. L’interfaccia One UI introduce funzioni pensate per chi vuole il massimo: la Now Bar permette di gestire notifiche e musica senza nemmeno sbloccare il dispositivo, rendendo ogni interazione più fluida e immediata.

Un investimento che ripaga nel tempo

Con una garanzia estesa a 3 anni, e potenza a dir poco esuberante, questo modello rappresenta una scelta sicura per chi cerca un dispositivo destinato a durare, sia dal punto di vista tecnico che estetico. La qualità costruttiva, unita alle soluzioni innovative, rende il Galaxy S25 Ultra il compagno ideale per professionisti, creativi e appassionati di tecnologia.

Galaxy S25 Ultra 12/512 a 1099 euro è la proposta da non lasciarsi sfuggire: scopri ora questa occasione e lasciati conquistare da un’esperienza d’uso che ridefinisce i tuoi standard.

